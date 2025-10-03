Fran Cruz: "Para nosotros sería una inmensa alegría jugar ante el Betis en la Copa del Rey"

El Atlético Palma del Río se encuentra muy cerca de hacer realidad su sueño de disputar la Copa del Rey de fútbol. Lo conseguirá este sábado si defiende con éxito el resultado de 0-5 con que derrotó al Atlético Melilla en la ida de la eliminatoria previa. El zaguero cordobés, que subió a Primera con el Córdoba CF, es uno de los referentes de la plantilla palmeña.

-La eliminatoria previa de la Copa del Rey ante el Atlético Melilla la tienen encarrilada tras el 0-5 de la ida. ¿Cómo afrontan el partido de vuelta?

-Pues tenemos más de la mitad del trabajo hecho. Sin embargo, hay que ser prudentes, pues no es bueno vender la piel del oso antes de cazarla. Lo importante es pasar la eliminatoria y llevarnos así, todos una gran alegría.

-El camino hacia la Copa del Rey arrancó en la Copa de Andalucía llegando hasta la final. ¿Cómo se está viviendo esta situación en Palma del Río?

-Imagínate lo que está pasando. Toda Palma, el pueblo, la gente que conocemos y los más allegados a nuestra familia lo están viviendo con una ilusión enorme. Piensa que hace muchos años que Palma no juega este tipo de competiciones. El pueblo tiene ganas de disfrutar, de ver cómo su equipo juega contra un Primera División. La verdad es que un están un poco impacientes porque llegue el partido del sábado contra el Melilla. Lo están viviendo con mucha alegría e ilusión.

-¿Qué supondría para los jugadores recibir en Palma a un Primera?

-Para nosotros sería una alegría y una recompensa a los deberes bien hechos, tanto la temporada pasada como en esta pretemporada con la clasificación para la final de la Copa de Andalucía. Yo creo que sería el trofeo por haber hecho un buen trabajo hasta el día de hoy.

-¿Soñáis con un partido contra el Betis en Palma del Río?

-Eso sería una ilusión tremenda para nosotros y sobre todo para el pueblo. Hay mucha afición bética en el pueblo y para nosotros sería una alegría inmensa jugar ante el Betis en la Copa del Rey.

-Para un veterano como tú, que ya lo has visto todo, ¿qué aliciente extra te da este tipo de partidos?

-Sobre todo ver la ilusión que tienen los demás compañeros y la gente del pueblo. Todos podríamos jugar esta competición y el pueblo unirse a la fiesta que siempre supone este tipo de partidos.

-Vuestra pasada temporada fue muy buena, hasta el punto de estar cerca del ascenso. ¿Cuáles son las expectativas este año?

-Las expectativas de este año son las mismas que las del año pasado. El año pasado nuestro objetivo era la permanencia y este año nuestro objetivo sigue siendo la permanencia. Es verdad que cuando haces las cosas bien y eres regular, al final, el paso del tiempo y de la competición te va colocando en un objetivo mayor o en uno menor. Nuestra mentalidad sigue siendo la misma que la del año pasado, ir partido a partido y siempre con el objetivo de la permanencia en la categoría. Si se puede aspirar dentro de un tiempo a algo más en la Liga, pues nosotros encantados.

-Imagino que sigues la actualidad del Córdoba CF, un equipo del que formaste parte. ¿Esperabas que estuviera mejor clasificado?

Una temporada no tiene nada que ver con otra. Si no tiene nada que ver de un mes para otro, imagínate de una temporada para otra. Es verdad que inconscientemente, quizás sean las ganas por ver al equipo de tu ciudad siempre un poco más alto de lo que está, pero no puedes comparar la temporada pasada con esta. Creo que el Córdoba, ahora mismo no está en un momento muy florido en cuanto a juego y victorias. La Segunda es una competición muy dura, en la que hay que ser muy constante y lo importante es no desengancharse, no perder ese hilo de competición que siempre te mantiene vivo. Creo que el Córdoba tiene las herramientas y la materia prima suficientes para darle la vuelta a esta situación y poder enganchar ya unas cuantas jornadas con victorias.