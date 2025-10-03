La Carrera de la Mujer vuelve con una inscripción récord de 1.300 atletas

La Carrera de la Mujer Por la Igualdad vuelve este sábado a las calles cordobesas con una participación espectacular de 1.300 atletas. El club Los Califas UCO organiza un año más este evento tan esperado que ha ido evolucionando con el tiempo. La entidad que preside Antonio Miguel Romero se ha visto desbordada en esta ocasión ante el número de peticiones de dorsal recibidas. Tras vender los 1.200 dorsales previstos en un primer momento, posteriormente ofreció otros cien más, para así cerrar la inscripción en 1.300. La Carrera de la Mujer cuenta desde hace varios años con la particularidad de que pueden participar mujeres y hombres de una manera oficial, si bien solo las mujeres tienen derecho a ganar un trofeo.

La entrega de dorsales arrancó en la tarde del viernes en la sección de Deportes del Centro Comercial Hipercor Ronda de Córdoba. Este sábado entre las 10.30 y las 14.00 horas podrán seguir recogiéndose en el mismo lugar. La carrera comenzará a las 19.30 horas con salida y llegada en el entorno de la IDM El Fontanar. El recorrido, que consta de 6 kilómetros, pasará por el Paseo de La Ribera y muy cerca de la Mezquita-Catedral. Los participantes podrán hacer el trayecto corriendo o andando, pues con ello pretende la organización reunir a deportistas y ciudadanos de todas las edades.

Las favoritas a la victoria

Varias de las atletas cordobesas clásicas en el Circuito Provincial de Carreras Populares son las favoritas a la victoria. Entre las aspirantes se encuentran Ariadna Carrasco (Club de Atletismo Cordobés), Anara Moreno (Indea), Yolanda Villalba y Virginia Moya (Trotasierra) y Rocío Marqués (Los Califas UCO).

Villalba, que viene de ganar el pasado domingo la Media Maratón Córdoba-Almodóvar, intentará imponerse por segunda vez en una carrera en la que ya se impuso en el 2023. La atleta del club de Hornachuelos, de 55 años, es una de las muchas cordobesas que se han impuesto en este evento, junto a otras como Irene Rancaño (2019 y 2024), Raquel Hernández (2016 y 2022), Fátima Ouhaddou (2021), Inma Moyano (2018), Inma Cantero (2015) o Belén Donoso (2014).