El Trofeo Ciudad de Córdoba de campo a través reunirá a 150 corredores de distintas instituciones y cuerpos de seguridad

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la 18ª edición del Trofeo Ciudad de Córdoba de campo a través, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en las instalaciones de la BRI X Guzmán El Bueno en Cerro Muriano, donde se ha diseñado un circuito para albergar las pruebas previstas.

El delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín, ha recordado que “en esta edición le corresponde a la Diputación la organización de este evento, que se hace de forma rotatoria entre todas las instituciones y organismos participantes”.

Martín ha destacado que “en esta edición vamos a contar con 150 corredores que pertenecen a las distintas instituciones y cuerpos de seguridad que colaboran en su celebración y que van a poder participar en las dos carreras previstas, el cross corto de cinco kilómetros y el cross largo de 10 kilómetros”.

Un evento unificador

Ademas, ha continuado agradeciendo la celebración de este tipo de actos “que nos hacen sentirnos unidos a todos los organismos participantes en un frente común que nos hace visibilizar ante la sociedad la unidad de acción de las administraciones públicas”.

El delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación ha estado acompañado en esta presentación por una nutrida representación de las entidades participantes entre las que se encuentran el Consorcio Provincial de Bomberos, como organizadores de este evento, junto a miembros de la BRI X Guzmán El Bueno, de la Comandancia de la Guardia Civil, del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba, de Instituciones Penitenciarias, Policía Local, Policía Nacional y Universidad de Córdoba.

El coronel de la BRI X, Francisco Gabriel Carpio, ha hecho hincapié en que “el deporte forma parte de nuestra preparación física habitual, por lo que siempre que está en nuestras manos participamos en aquellos eventos que sirven para su divulgación”. El representante militar también quiso hacer un recordatorio a “una prueba que se celebra como el Memorial al Cabo Primero Soria Toledo, que falleció en 2015 en acto de servicio defendiendo a su país”.

Un recorrido de 2.600 metros

Este encuentro deportivo se desarrollará en un circuito diseñado en la modalidad campo a través con un recorrido de 2.600 metros, en el que los participantes deberán desarrollar las distancias previstas en el cross corto de cinco kilómetros, en dos vueltas, y el cross largo de 10 kilómetros, que requerirá cuatro vueltas al circuito.

El itinerario previsto tendrá un ascenso de 1.000 metros y otros 1.500 de descenso, con un desnivel acumulado de 44 metros, en los que encontrarán puntos de avituallamiento a cada paso por la meta. En esta competición se han previsto cinco categorías para los sénior, veteranos A, veteranos B y veteranos C, junto a una categoría infantil que no será competitiva. Los participantes deberán inscribirse en equipos de tres personas que deberán estar integradas en alguna de las instituciones participantes.