El Coto Córdoba volverá a enfrentarse al Morón por un puesto en los octavos de la Copa de España

El Coto Córdoba de Baloncesto ya conoce su camino hasta una teórica final en la Copa de España, competición en que debuta en la presente temporada. El conjunto blanquiverde se medirá en los dieciseisavos de final a otro equipo andaluz de la Segunda FEB, el Starlabs Morón.

El bloque blanquiverde visitará a este conjunto hispalense el 21-22 de octubre a un partido en un día y hora concreto todavía por determinar. Precisamente, ambos equipos se enfrentaron el pasado domingo en Morón en la última jornada de la fase de grupos de la Copa de España. El equipo sevillano venció entonces por 78-75.

El posible adversario en los octavos

De eliminar al Morón, pasaría a enfrentarse en octavos de final al ganador del duelo entre el Melilla Ciudad del Deporte y el Caja Rural CB Zamora, dos escuadras de la Primera FEB. Al ser el Coto un equipo de inferior categoría, lo recibiría en Vista Alegre. Los partidos de octavos de final se jugarán el 18-19 de noviembre.

Mientras, el equipo que entrena el gallego Gonzalo Rodríguez ya ultima la preparación del primer partido de liga, un encuentro que afrontará el próximo domingo a las 18.30 horas en la cancha de la Cultural Leonesa.

El estado de la plantilla

El club que ahora preside Rafael Blanco sigue trabajando en la confección del equipo, pues le resta por incorporar a un jugador interior. Los jugadores que a día de hoy forman parte oficialmente de la plantilla cordobesa son once. De la pasada campaña continúan el base-escolta cordobés Gonzalo Orozco y el alero gallego Fernando Bello. Nueve han sido las novedades. Para reforzar la línea exterior se han incorporado el base jienense Pablo Sánchez (Albacete Basket), el base cordobés Alejandro Orozco (Jaén FS), el escolta camerunés Jacques Guemete (Universidad de Ottawa), el base-escolta de la selección danesa Liam Churchill (Horsens IC) y el base-escolta estadounidense Ja' Monta Black (CB Cáceres). Para el juego interior ha firmado el Coto al ala-pívot senegalés Serigne Ndiaye (CBMelilla), al ala-pívot sevillano Alejandro Rodríguez (UDEA Algeciras), al pívot gambiano Nuha Sagnia (Adelphi Panters) y al pívot holandés Kevin Schutte (Sodertalje). El gallego Gonzalo Rodríguez liderará al cuerpo técnico del Coto Córdoba, con el cordobés Nacho Pastor como ayudante.