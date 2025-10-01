Rubén Gómez jugará con España sub 17 la Fase 1 del Europeo de la categoría

Rubén Gómez ha entrado en la lista de la selección española sub 17 de fútbol que disputará la Fase 1 clasificatoria para el Europeo de la categoría. El atacante cordobés ha entrado en la lista de una selección que competirá entre los días 8 y 14 de octubre en San Sebastián de los Reyes con Andorra, Letonia y Dinamarca como rivales. El objetivo de la selección que dirige Sergio García es seguir pasando fases para llegar a la fase final, prevista para los días 25 de mayo al 7 de junio del próximo año en Estonia.

Una perla de la cantera colchonera

Gómez es una de las perlas actuales de la cantera del club colchonero. Formado futbolísticamente en Málaga, al Atlético llegó en el 2021. Hace ahora un año se dio a conocer al ser citado por primera vez para un entrenamiento del equipo de Primera División. Tres meses más tarde, en diciembre del 2024, se convirtió en el jugador de este club más joven en disputar un partido de la Youth League. Con 15 años, dos meses y 28 días saltó al campo en un duelo ante el Slovan Bratislava.

La pasada temporada formaba parte del juvenil B, pese a que se encontraba todavía en edad cadete, pese a lo cual participó con cierta regularidad en encuentros del juvenil A. En la actual campaña es ya jugador de pleno derecho del juvenil A.