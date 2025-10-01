Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club de Atletismo Cordobés da el salto a la Primera Nacional

El conjunto cordobés aprovecha la renuncia del Barça para lograr una plaza en la segunda categoría española

Representantes del Club de Atletismo Cordobés presentes en la fase de Vilanova i la Geltrú.

Representantes del Club de Atletismo Cordobés presentes en la fase de Vilanova i la Geltrú. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Club de Atletismo Cordobés ha logrado un nuevo éxito para el deporte provincial al conseguir una plaza en la Primera División por clubes del 2026, la segunda categoría española de este deporte.

La entidad que preside Manuel Sánchez Parra ya se quedó muy cerca del ascenso el pasado mes de junio, pues había dos plazas en Primera en la fase de Segunda de Vilanova i la Geltrú. Los cordobeses concluyeron en la tercera posición con 100 puntos, por lo que terminaron solo por detrás del Barça, campeón con 142, y del Esport Menorca, segundo con 118.

El CAC obtuvo entonces victorias con el sevillano Álvaro Miguel (salto de altura) y el manchego Óscar Izquierdo (100 metros lisos). Sendos segundos lugares consiguieron el palmeño Juan Francisco Trujillo (salto de longitud), Adriá Navajón (110 vallas) y Mahmud Abnu (3.000 obstáculos). Acabaron terceros en sus pruebas Javier Pérez (5 kilómetros marcha) y Romer Machado (lanzamiento de jabalina).

La participación anterior del Surco Lucena

Ahora, una vez confirmada la presencia en la Primera Nacional, dispondrá de la opción de competir a un nivel que no alcanzaba ningún club de la provincia desde la presencia en División de Honor del Surco Lucena.

