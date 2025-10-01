Atletismo
El Club de Atletismo Cordobés da el salto a la Primera Nacional
El conjunto cordobés aprovecha la renuncia del Barça para lograr una plaza en la segunda categoría española
El Club de Atletismo Cordobés ha logrado un nuevo éxito para el deporte provincial al conseguir una plaza en la Primera División por clubes del 2026, la segunda categoría española de este deporte.
La entidad que preside Manuel Sánchez Parra ya se quedó muy cerca del ascenso el pasado mes de junio, pues había dos plazas en Primera en la fase de Segunda de Vilanova i la Geltrú. Los cordobeses concluyeron en la tercera posición con 100 puntos, por lo que terminaron solo por detrás del Barça, campeón con 142, y del Esport Menorca, segundo con 118.
El CAC obtuvo entonces victorias con el sevillano Álvaro Miguel (salto de altura) y el manchego Óscar Izquierdo (100 metros lisos). Sendos segundos lugares consiguieron el palmeño Juan Francisco Trujillo (salto de longitud), Adriá Navajón (110 vallas) y Mahmud Abnu (3.000 obstáculos). Acabaron terceros en sus pruebas Javier Pérez (5 kilómetros marcha) y Romer Machado (lanzamiento de jabalina).
La participación anterior del Surco Lucena
Ahora, una vez confirmada la presencia en la Primera Nacional, dispondrá de la opción de competir a un nivel que no alcanzaba ningún club de la provincia desde la presencia en División de Honor del Surco Lucena.
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Sadeco publica el listado provisional de aprobados de las 176 plazas de peón
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- Lola Sánchez, nueva inquilina de Sama Naharro: 'Llevaba 25 años a la espera de un alquiler social