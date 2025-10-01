El PSG arrastra a la tierra al Barcelona

Fue tal la intensidad del partido, el esfuerzo con el que los futbolistas de Barça y PSG se batieron en duelo, que los tipos en calzones quedaron tan extenuados como quienes los miraban correr arriba y abajo. También sus instructores, Hansi Flick y Luis Enrique, dos entrenadores que entienden de qué va el fútbol en estos tiempos. Pedri se fue a diez minutos del final con el sufrimiento tatuado en su cara. Mal síntoma. Hasta que la noche se desmayó cuando Gonçalo Ramos, ya en el 90, arrastró a los azulgranas a la tierra para castigarles con su primera derrota de la temporada. El campeón de Europa sigue mirando desde arriba.

Flick no se casa con nadie. Si la hipérbole retoza con Lamine Yamal –Hustle Hard ya tiene un maniquí de su hijo al que alimenta con nuggets–, el entrenador le dice que juegue más cerca del suelo que del cielo. Si toca montar una alineación de esas en que los capitostes no acostumbran a perdonar, pues él deja a Araujo y Lewandowski en el banquillo y confía en quienes se han ganado el puesto donde deben: Eric García, notable ante el PSG, como pareja de Cubarsí; y Ferran Torres, autor del 1-0, como nueve que no tiene que esperar en el área a rematar lavadoras, sino que abre espacios y hace la vida más fácil a Lamine y Rashford en las orillas.

El Barça tenía que penar las ausencias por lesión de Joan Garcia, Fermín, Gavi y Raphinha. Pero también lo tenía crudo Luis Enrique sin el capataz de su defensa (Marquinhos), con la baja de última hora de Neves, y sin la troika de delanteros titulares en la última final de la Champions (el Balón de Oro Dembélé, el joven prodigio Doué, y el inquietante georgiano Kvaratskhelia). Luis Enrique, que se las sabe todas, respondió. Así que echó mano de los adolescentes Mayulu (19 años), que fue quien cazó el 1-1,y Mbaye (17), que el otro día viajó sin sus compañeros al partido de Marsella porque estaba con exámenes de bachillerato. El fútbol de hoy en día es cada vez menos apto para mayores.

Privilegios

«La juventud no cree en privilegios. La juventud es el verdadero privilegio», escribía la cubana Elaine Vilar Madruga, que recrea historias escupiendo crudeza. Toca ahora entender a esos chavales que nos abruman por un descaro tan bello como sórdido y asfixiante para el pureta.

Lamine Yamal amaneció en el partido haciendo girar en un tiovivo a dos futbolistas tan preciados como Vitinha y Barcola. Tras la ruleta sería el imponente Nuno Mendes quien caería al suelo. Lamine no necesita que nadie le cante. Le basta con que el balón, primero, y sus compañeros, después, puedan seguir su flow para hacer lo que le dé la gana.

El partido, en cualquier caso, fue tremendo. Porque el Barcelona estranguló al campeón de Europa durante 20 minutos, cuando logró tomar el primer gol. Cierto es que Vitinha erró de mala manera en un pase horizontal que agarró Lamine. Pero también que Rashford, a quien Pedri vio cuando debía, estuvo vivo en su asistencia al primer toque a Ferran, al que un rato antes Zabarny le había sacado un gol bajo palos después de otra genialidad de Lamine.

El arbitraje de Oliver

Pero el gigantesco grupo de Luis Enrique se repuso a lo grande cuando debía. El asturiano subió las líneas de presión, cortocircuitó la salida y le quitó la pelota al Barça. El resultado fue demoledor. El árbitro inglés Michael Oliver absolvió a la media hora a De Jong después de que éste le pisara el talón por detrás a Mendes. El neerlandés bien pudo ser expulsado. Como también el portugués, al que el juez británico, con un pésimo arbitraje, también perdonó la segunda amarilla tras zancadillear a Lamine en el minuto 60.

No era un cualquiera. Nuno Mendes, quizá el mejor carrilero izquierdo de Europa, fue clave en el 1-1. Escapó el portugués de Lamine y Koundé, en vez de aguantarlo, se fue atolondrado en su búsqueda. Fue un error fatal. Cubarsí se tiró antes de tiempo a por el pase, y el niño Mayulu, que ya había marcado el 5-0 en la final de la Champions contra el Inter, se estrenó también en Montjuïc.

La hinchada se fue cansando. Olvidó por un rato que estaba en el palco el anticristo Luis Figo, ahora un encorbatado más de la UEFA. Y vio cómo el Barça perdía el paso, primero, y las piernas, después, hasta darse por vencido. Frente a este PSG, todavía no le da.