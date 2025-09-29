El Imdeco inicia la remodelación integral del campo de fútbol de El Naranjo

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha puesto en marcha las obras de remodelación del Campo de Fútbol Municipal de El Naranjo, una intervención largamente demandada por clubes y vecinos que permitirá recuperar plenamente la práctica deportiva en estas instalaciones. La inversión total alcanza los 419.364,58 euros, al sumar a los 346.582,30 euros de presupuesto base de licitación los 72.782,28 euros de IVA. El plazo de ejecución fijado es de dos meses, aunque el Imdeco prevé que el campo de fútbol 7 pueda utilizarse antes de que concluyan los trabajos más complejos en el campo de fútbol 11, donde también se abordará la impermeabilización y mejora del módulo de vestuarios. Este último se encontraba clausurado por la Real Federación Andaluza de Fútbol desde finales de 2023 debido a los problemas detectados en la base del terreno, especialmente vinculados al movimiento de tierras.

Una renovación completa

El proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones. En primer lugar, se llevará a cabo la preparación del terreno con la retirada del césped artificial, la picada del asfalto y la nivelación, además de la ejecución de una nueva base de hormigón con fibra. A continuación, se acometerán mejoras en el drenaje y en las canalizaciones, mediante el desmontaje y limpieza de las canaletas perimetrales.

La actuación incluye también la instalación de un sistema de riego moderno y eficiente, así como la colocación de un nuevo césped artificial deportivo de última generación tanto en el campo de fútbol 7 como en el campo de fútbol 11. En materia de equipamiento, se renovarán los banquillos de jugadores, se incorporará un juego de banderines de córner, se sustituirán las redes de porterías y se instalarán bancos con percheros en los vestuarios.

El proyecto prevé igualmente la impermeabilización y mejora de los vestuarios principales y contempla medidas específicas de gestión ambiental y control de calidad, como la retirada de residuos conforme a la normativa y la supervisión técnica de todos los trabajos. «Se enmarca en el Plan Estratégico del Imdeco para la mejora de las instalaciones deportivas municipales, que avanza así con la recuperación de El Naranjo como un nuevo campo de referencia y que se suma a los ya renovados de Alcolea, Vista Alegre, Margaritas y Asomadilla», explicó la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar.