El Salerm Puente Genil suma ante el Atlético Malagueño y sigue sin perder en Segunda RFEF

El inicio de temporada del Salerm Puente Genil sigue dejando sensaciones positivas, aunque ahora con ciertos matices. Porque en su visita al Atlético Malagueño en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF, los rojinegros sumaron un empate sin goles (0-0) en un partido de alta intensidad y ocasiones repartidas, manteniendo su imbatibilidad en Segunda RFEF. A pesar de los intentos finales de ambos equipos, el marcador no se movió y el Salerm se llevó un punto valioso lejos de casa.

Comienzo de dominio pontanés

El encuentro arrancó con los cordobeses llevando la voz cantante. Imprimieron una presión alta y mostraron una intensidad notable desde el primer minuto. La primera aproximación con peligro fue obra de Montenegro, que se fabricó una gran jugada individual, aunque su disparo se marchó por encima de la portería local. Apenas unos minutos después, antes del diez de juego, Ismael García probó fortuna tras un gran pase de Cacho, enviando el balón por encima del travesaño, dejando clara la ambición visitante desde el inicio.

Con el paso de los minutos, el Atlético Malagueño equilibró la posesión y el ritmo del encuentro, aunque apenas generó oportunidades claras. Ambos equipos se mostraron bien plantados sobre el césped, manteniendo líneas compactas y buscando cada uno sus oportunidades, sin mucha suerte. Así, la primera parte terminó con un empate sin goles, reflejando la igualdad de fuerzas antes de pasar por vestuarios.

Lance del encuentro entre el Salerm y el Atlético Malagueño. / LOF

Segunda mitad de ida y vuelta

Tras el descanso, el Salerm mantuvo la iniciativa y buscó con insistencia el gol que le diera ventaja. En el minuto 55, Santaella estuvo cerca de abrir el marcador tras una jugada trenzada que la defensa local logró despejar a tiempo. Apenas unos minutos después, rozando la hora de partido, Alan Ariza probó al portero del Malagueño, pero la intervención de Andrés Céspedes y un despeje bajo palos evitaron que el gol se materializara.

El Puente Genil continuó presionando y buscando los espacios, generando sensación de peligro constante, aunque sin encontrar el tanto que parecía al alcance de la mano. La intensidad no bajó y el partido se detuvo momentáneamente en el minuto 80 por una lesión arbitral. Tras la reanudación, el guion se mantuvo: posesión, presión y búsqueda de ese tato por parte de los rojinegros, pero no llegó.

Últimos minutos y reparto de puntos

En el tramo final, el Atlético Malagueño apretó en busca de sorprender, aunque sus aproximaciones no supusieron problemas para Benito del Valle, que mantuvo la portería a cero. Mientras tanto, los de Álvaro Cejudo seguían atacando y rondando el área local, aunque sin encontrar el remate definitivo. La intensidad y la concentración de ambos equipos marcaron los minutos finales, en los que el marcador permaneció inalterable.

Con este empate, el Salerm Puente Genil suma un punto más y mantiene su condición de invicto en el inicio de la temporada en Segunda RFEF.