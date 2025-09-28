La jornada en Tercera | El Córdoba CF B y el Lucena caen y solo el Pozoblanco puntúa

La jornada no fue favorable para los equipos cordobeses en el grupo 10 de Tercera RFEF. El Córdoba CF B encajó su primera derrota de la temporada ante el Bollullos (0-1), mientras que el Ciudad de Lucena cayó en su visita al Chiclana (3-1). Solo el CD Pozoblanco logró puntuar, firmando un empate sin goles en el campo del San Roque de Lepe.

Córdoba CF B-Bollullos (1-0)

El Córdoba CF B sufrió su primera derrota de la temporada tras caer por la mínima ante el Bollullos (0-1), en un partido en el que los de Gaspar Gálvez no lograron mantener la buena racha de las últimas jornadas. La cita comenzó equilibrada, con llegadas en ambos bandos pero sin peligro real para ninguno de los porteros. El filial blanquiverde controló la posesión en varios tramos, pero no consiguió generar ocasiones claras que pusieran en aprietos al conjunto visitante.

Tras el descanso, el Bollullos encontró el camino del gol en el minuto 53 gracias a un tanto de Andrés Pavón que adelantó a los suyos. El Córdoba CF B reaccionó y buscó con insistencia el empate, llevando peligro sobre la portería rival, pero sin acierto en los metros finales. La tensión se incrementó en los minutos finales y, en el descuento, Dani Albuera fue expulsado dejando al equipo con diez. Los blanquiverdes no pudieron igualar el marcador y sumaron así su primera derrota de la temporada.

Chiclana-Ciudad de Lucena (3-1)

El Ciudad de Lucena no pudo sumar en su visita al Chiclana y cayó por 3-1 en un partido marcado por la intensidad de los locales desde el primer instante. Apenas arrancó el choque, los gaditanos se adelantaron en el marcador y dominaron gran parte del primer tiempo, aunque los lucentinos también generaron algunas ocasiones para empatar sin éxito.

La segunda mitad fue decisiva para el desenlace del encuentro. En el minuto 59, el Chiclana amplió su ventaja con el 2-0, aunque el Ciudad de Lucena recortó distancias poco después desde el punto de penalti. Los visitantes buscaron con insistencia el empate, pero en el 74 el conjunto local anotó el tercer tanto que sentenció la victoria y dejó a los de Antonio Jesús Cobos sin puntos en esta jornada.

San Roque Lepe-CD Pozoblanco (0-0)

El CD Pozoblanco fue el único equipo cordobés que logró puntuar esta jornada tras empatar sin goles en su visita al San Roque de Lepe (0-0). El encuentro arrancó con mucha igualdad y sin un dominador claro, con ambos conjuntos midiendo fuerzas y sin ocasiones determinantes en la primera parte, que se cerró con el marcador en tablas.

Tras el descanso, los pozoalbenses dispusieron de un par de oportunidades claras para adelantarse, pero no encontraron el acierto. En el minuto 60, David García vio la segunda amarilla y dejó a los blanquillos en inferioridad, aunque poco después, en el 72, Javi Cheli fue expulsado y el partido quedó de nuevo equilibrado. Los minutos finales estuvieron cargados de intensidad y con llegadas en ambas áreas, pero el resultado no se movió. Un punto trabajado para el conjunto de Alberto Fernández.