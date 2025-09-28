Muerte
Fallece el exseleccionador español Javier García Cuesta
El técnico asturiano dirigió a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92
Ángel Cabranes
El mundo del balonmano despide este domingo al exseleccionador español Javier García Cuesta, que ha fallecido a los 78 años en Gijón.
García Cuesta se formó como jugador en las filas del Colegio Corazón de María de Gijón de la mano del ilustre José Antonio Roncero. Vistió la camiseta de la selección asturiana y la selección española, en las que fue capitán disputando 63 encuentros oficiales entre 1968 y 1975 y participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1792 y el Campeonato del Mundo de la R.D.A. en 1974.
Se convirtió en Entrenador Nacional de Balonmano en 1971, nº1 de su promoción y se licenció en Educación Física por el I.N.E.F. de Madrid, realizando la maestría en balonmano (1975) y en futbol (1978).
Ha sido Director Técnico y Seleccionador de España (1989-1992 y entre 2005-2009). Dirigió a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.
Además ha sido Seleccionador Nacional, Director Técnico y Olímpico de diferentes federaciones nacionales: U.S.A. (masculino y femenino), Egipto, Portugal y Brasil.
El 3 de enero de 2002, dirigió a la Selección de Asturias en un encuentro internacional amistosos contra la selección de Brasil (28-22).
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional