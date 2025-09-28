Fútbol sala | Primera División
Córdoba Futsal: resultados y clasificación de la Primera División de fútbol sala
La trayectoria, jornada a jornada, del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad en el campeonato
El Córdoba Futsal cayó por 1-6 en su encuentro de la cuarta jornada de la Primera División de fútbol sala frente al Jimbee Cartagena. Esta derrota supone el segundo revés del curso para los cordobeses en la máxima categoría del fútbol sala nacional, en la que habían comenzado con un triunfo y un empate tras medirse a ElPozo Murcia e Inter Movistar, más la posterior derrota por goleada en Son Moix ante el Palma Futsal (8-1).
El conjunto blanquiverde, entrenado esta temporada por el argentino Emanuel Santoro, tiene como objetivo lograr la permanencia con la mayor holgura posible y poder luchar por uno de los puestos que conducen a las eliminatorias por el título. El club aborda su séptima temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional.
Todos los detalles de la jornada
Todo lo que ocurra en cada jornada de la Primera RFEF Futsal lo puedes seguir en Diario Córdoba, con información de la actualidad del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Aquí puedes comprobar los resultados de cada jornada de cada partido del Córdoba Futsal y del resto de los rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada.
El sistema de competición: el 'play off' y los descensos
Un total de 16 conjuntos conforman la Primera División del fútbol sala español. El campeonato regular tendrá su ecuador en diciembre, cuando se disputará la Jornada 15 tras la que quedarán resueltos los ocho equipos que disputarán la Copa de España. En mayo llegará el turno de la última jornada de Liga, tras un total de nueve meses de competición, y se sabrán los ocho equipos que disputarán el play off por el título, así como aquellos (los dos últimos) que desciendan a Segunda División. La lucha por el título se extenderá con un play off final a cinco partidos.
