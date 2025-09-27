Duelo de recién ascendidos: el Salerm Puente Genil quiere prolongar su buen arranque ante el Atlético Malagueño

El Salerm Puente Genil afronta este domingo (19.00 horas) una nueva cita en Segunda RFEF. Los de Álvaro Cejudo visitan al Atlético Malagueño en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF con la moral en alza y con un objetivo claro: prolongar su buen arranque de temporada y mantener la condición de invictos.

El inicio rojinegro no ha podido ser más ilusionante. En tres jornadas, el Salerm ha sido capaz de sumar dos victorias y un empate, acumulando siete puntos de nueve posibles y situándose en la parte alta de la clasificación. La puesta en escena fue inmejorable: triunfo en casa ante el Xerez CD (2-1) en el estreno, seguido de un golpe de autoridad al superar al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino (1-2). La pasada semana, el equipo refrendó sus buenas sensaciones firmando tablas frente al UCAM Murcia (1-1), otro rival con claras aspiraciones de ascenso. Como novedad, los de Cejudo no contarán con el centrocampista Juan María, desvinculado del club en las últimas horas.

Seguir sumando

El calendario no da tregua y ahora toca medir fuerzas ante otro recién ascendido. Sin embargo, la diferencia de trayectorias es clara: mientras que los cordobeses llegan reforzados por sus buenos resultados, el Atlético Malagueño encara la jornada con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada.

El filial blanquiazul debutó con un empate frente al Xerez DFC (1-1), un estreno que invitaba al optimismo. Sin embargo, las dos jornadas posteriores han sido un golpe de realidad. Primero cayó en casa ante el Almería B (0-1) y, más tarde, encajó otra derrota en su visita al Extremadura (3-2). Dos tropiezos que han dejado al equipo costasoleño en la zona de descenso y con la urgencia de reaccionar cuanto antes.

En busca de la primera victoria

Pese a los resultados, el Atlético Malagueño es un rival a tener en cuenta. El filial malaguista combina juventud, talento y velocidad, ingredientes habituales en un segundo equipo diseñado para alimentar al primer plantel. Su inicio irregular no debe llevar a engaño: en casa querrán hacerse fuertes, apoyados en la necesidad de sumar de tres en tres para ganar confianza.

La clave: aprovechar el momento

Por su parte, los de Álvaro Cejudo tienen claro que no pueden relajarse. En esta categoría cada punto vale oro y cualquier despiste puede pasar factura. Repetir la intensidad mostrada en los primeros partidos y mantener el equilibrio serán aspectos fundamentales para intentar sumar otra victoria. Y es que el bloque rojinegro está demostrando solidez atrás, al mismo tiempo que genera peligro arriba gracias a la velocidad de sus hombres de ataque.

Por tanto, el choque en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF llega con intereses contrapuestos: los locales buscan su primera victoria para despejar dudas y los visitantes pretenden confirmar su dulce momento y prolongar esa condición de invictos. Todo en un duelo entre recién ascendidos, que no es poco.