El Atlético le propina un sonoro manotazo de fútbol a un triste Real Madrid

El fútbol, tan complejo, a veces es de una sencillez apabullante. El Atlético aplastó al Real Madrid en el derbi del Metropolitano (5-2) porque jugó mejor. Mucho mejor, incluso más de lo que evoca el resultado que bien pudo ser más abultado. La lírica llena las previas de este tipo de encuentros, las apelaciones a la emoción y la pasión inherentes a duelos de epidérmica rivalidad como este. Pero, en ocasiones, todo es más sencillo.

Aun con numerosos errores individuales conquistó el Atleti el primer derbi de la temporada. Aun castigando esos mismos errores sin piedad el Madrid fue incapaz de sumar siquiera un punto. El invicto liguero de los blancos se fue por el desagüe en una tarde tan plomiza en la capital como su fútbol. Ni las quejas arbitrales, que las habrá y no pocas, alguna justificada, tapará la realidad de un Madrid al que se le vieron todas las costuras que hasta ahora solo se le intuían y que este domingo podría perder la proa de la Liga en favor del Barça.

Apuesta fallida por Bellingham

La presencia de Bellingham en el once fue la sorpresa de Xabi Alonso, tras haber disputado poco más de 20 minutos en los dos últimos partidos tras su operación de hombro. El regreso del inglés propició el sacrificio de Mastantuono y el desplazamiento de Güler a la banda derecha. Un movimiento de piezas que al fútbol todavía en desarrollo de este Real Madrid no le sentó bien.

Porque por mucho que el marcador arrojara un 2-2 al descanso, la primera parte fue claramente rojiblanca. Barrios era el gobernador del campo, Nico González y Giuliano los punzones más afilados, agarrado el Real Madrid a la jerarquía de Mbappé y a los errores individuales de sus rivales para que el resultado fuera nulo tras el acto inicial.

Kylian Mbappe, durante el partido. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Le Normand, pese a marcar de cabeza el tanto inaugural, la pifió en un despeje propiciando el 1-2 de Güler. Sorloth, aunque marcó el empate a dos en el descuento, malogró dos ocasiones clarísimas por su desesperante falta de velocidad y determinación. El decorado lo completaron el 1-1 de Mbappé (¿quién si no?), tras un excelente pase del turco y un tanto anulado desde el VAR a Lenglet, que decidió acudir a rematar un centro con la mano en lugar de hacerlo con la cabeza.

El Madrid castiga los errores

Ese empate momentáneo era, en realidad, una catástrofe para un Atlético con media docena de ocasiones claras ante un Madrid que no dispuso de más acercamientos dignos de reseña que los de sus goles. Es la maldición de los de Simeone en este arranque de temporada, la que explica que se presentara al derbi a nueve puntos de su rival en la tabla, tras apenas seis jornadas.

Al partido solo le faltaba picante arbitral... y lo tuvo nada más empezar la segunda mitad. Primero, con Mbappé reclamando un penalti de Llorente. Y poco después con una acción de Güler que Alberola señaló como penalti. Levantó mucho el pie en el área y, tras golpear el balón, también lo hizo con la cara de Nico González. Parecía más juego peligroso (y, por tanto, libre indirecto) que penalti, pero el VAR validó la decisión y Julián anotó desde los once metros el tercero de los locales.

Robin Le Normand y Nico González celebran un gol del Atlético. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Doblete de Julián y Griezmann sentencia

Fue ese tanto gasolina para el Atlético, un punto de inflexión que disolvió al Madrid, de repente desarbolado por un Nico González en trance, ajusticiado de nuevo por una falta directa de Julián Álvarez que Courtois fue incapaz de parar. Mientras tanto, la solución de Xabi Alonso a la demolición de su equipo era quitar del campo a Güler, su futbolista más lúcido de la tarde.

La apuesta, claro está, no le salió bien. Porque en la media hora final, el Atlético supo transformar su vértigo ofensivo en solidez defensiva, sin conceder una mínima ocasión a un Real Madrid que tampoco sabía cómo hacer daño, abstraído del juego Mbappé, desquiciado Vinicius, perdido Valverde, errático Mastantuono... En el descuento, Griezmann, que no marcaba en Liga desde el 1 de febrero, puso el lazo a una tarde redonda para el Atlético, penitente para el Madrid. A un derbi, más allá de quien lo ganara, monumental.