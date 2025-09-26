La jornada en Tercera | Duelos directos para el Córdoba B y el Pozoblanco

La cuarta jornada del Grupo 10 de Tercera RFEF llega con tres citas de máximo interés para los equipos cordobeses. Córdoba CF B, Ciudad de Lucena y CD Pozoblanco encaran un fin de semana en el que buscarán dar un paso adelante en sus aspiraciones tras un inicio que les ha permitido situarse en posiciones destacadas. Los tres medirán sus fuerzas ante rivales directos y tendrán la oportunidad de confirmar su buen momento en un campeonato que apenas empieza a tomar forma.

Córdoba CF B-Bollullos (sábado, 17.00 horas)

Prolongar su buen arranque liguero y confirmar que atraviesa un momento dulce es lo que busca el Córdoba CF B. El filial blanquiverde ha arrancado con paso firme y suma siete de los nueve puntos en juego, lo que le ha permitido situarse en la parte alta de la clasificación. Después del empate inicial ante el Atlético Onubense (1-1), los de Gaspar Gálvez encadenaron dos triunfos de peso frente al Linense (2-0) y el Sevilla C (1-2), resultados que refuerzan la confianza de un grupo que quiere dar continuidad a su dinámica.

En el horizonte asoma el Bollullos, un rival directo en la pelea por la zona noble. El conjunto onubense comparte la estela de los mejores con siete de los nueve puntos en juego, fruto de dos victorias ante el Chiclana (2-1) y el Atlético Central (3-0) y un empate frente al Conil (1-1). Un arranque sólido que lo coloca como una de las amenazas más serias en este primer tramo de campeonato.

Chiclana-Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

El Ciudad de Lucena afronta la visita a Chiclana con la intención de dar continuidad a las buenas sensaciones recuperadas en la última jornada. El conjunto de Antonio Jesús Cobos se reencontró con la victoria al imponerse con claridad al Conil (4-1) y suma ya seis puntos en su casillero, lo que le permite situarse en la quinta posición, dentro de la zona de play off. A ese triunfo se le añade el logrado en el estreno ante el Utrera (3-2), mientras que la única mancha en su inicio fue la derrota frente al Atlético Central (1-0). Ahora, los celestes buscarán mantener la inercia positiva en un nuevo desplazamiento.

Enfrente estará un Chiclana que llega con la necesidad de reaccionar. El conjunto gaditano comenzó la temporada con victoria a domicilio ante el Linense (1-2), pero desde entonces ha enlazado dos derrotas consecutivas frente al Sevilla C (0-2) y el Bollullos (2-1). Los de Alfonso Cortijo quieren recuperar sensaciones y romper la mala racha para evitar quedarse descolgados en la tabla.

San Roque Lepe-CD Pozoblanco (domingo, 18.00 horas)

Por su parte, el CD Pozoblanco pretende prolongar su inicio inmaculado y mantener el liderato en su visita al San Roque de Lepe. El conjunto de Los Pedroches es, hasta el momento, el único equipo que cuenta todos sus partidos por victorias, después de imponerse con solvencia al Ceuta B (3-0), al Coria (1-2) y al Castilleja (1-0). Nueve puntos de nueve posibles que refuerzan el gran arranque de los de Alberto Fernández, decididos a seguir marcando el ritmo en la clasificación.

Enfrente estará un San Roque de Lepe que también atraviesa un inicio positivo, aunque con menor pegada que su rival. Los onubenses han sumado cinco puntos tras vencer al Coria (2-0) y firmar dos empates consecutivos frente al Castilleja (0-0) y el Tomares (1-1). Los leperos se muestran sólidos y tratarán de poner a prueba la fiabilidad del actual líder.