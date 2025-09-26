El Cajasol Ángel Ximénez inicia ‘su Liga’ en el Quijote Arena

El Cajasol Ángel Ximénez buscará este sábado un cambio de rumbo en el Quijote Arena, en donde le espera el Caserío Ciudad Real (17.30 horas, LaLiga+Plus). En encuentro entre pontanos y manchegos se presenta sin pronóstico, por lo que se puede dar cualquier resultado. Los pontaneses están obligados a competir desde el primer minuto ante un rival que sí estrenó su casillero de triunfos con el logrado en casa, precisamente, la pasada jornada, al imponerse al Rebi Cuenca (25-23). El equipo de Paco Bustos estará acompañado en las gradas del Quijote Arena por cerca de un centenar de aficionados, la Legión Pontana, que a buen seguro se hará notar en la búsqueda del primer triunfo del Cajasol Ángel Ximénez. El partido será dirigido por los catalanes Josep Millán Cazorla y Roland Sánchez Bordetas.

Regreso a un escenario histórico

El Quijote Arena, histórico pabellón que se hizo de manera expresa para la práctica del balonmano, es un escenario impresionante, ya que fue el escenario en el que el histórico Ciudad Real conseguía ligas Asobal, Copas del Rey y varias Champions. En su vuelta a Asobal, la afición manchega ha vuelto en masa a ver a su equipo y, sin duda alguna, ese apoyo tendrá mucho que ver en las aspiraciones del equipo en la presente temporada. Su plantilla cuenta con jugadores experimentados en Asobal, como Sergi March, David Fernández, Alonso Moreno, Pérez de Inestrosa, Sergio López i Omar Sherif, que convierten a este Caserío Ciudad Real en un equipo con muchas alternativas en el aspecto táctico.

El Ciudad Real regresó a Asobal tras 14 años de ausencia. / CASERÍO CIUDAD REAL

Después de dos derrotas consecutivas ante rivales llamados a estar en la zona noble como son Granollers y Bidasoa, llega ahora el turno de los llamados equipos de su liga para el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. Primero será el equipo manchego y el siguiente en el calendario será Rebi Cuenca. Paco Bustos, técnico pontano, sabe lo mucho que se juega y para ello ha estado trabajando toda la semana con la plantilla, salvo Domingo Luis Mosquera, al que aún le queda varias semanas más, y Semedo, que viajará a Ciudad Real ya que llegó su tránsfer para poder actuar con su nuevo equipo desde esta jornada. Por lo tanto, el caboverdiano más los David Estepa, Simonet, Aizen, Mario Dorado, Dani Ramos o Bernabéu deben protagonizar una actuación más que regular y evitar, en lo posible, las intermitencias mostradas en las dos primeras jornadas. También la portería debe aportar mejores números que las vistas en los dos primeros compromisos ligueros, mientras que la defensa debe recuperar contundencia, así como mejorar, todo el equipo, en su balance defensivo.

En el Quijote Arena, ante un Caserío Ciudad Real que regresa a Asobal tras 14 años de ausencia, serán claves el inicio de partido y el comienzo de la segunda mitad y Paco Bustos deberá evitar que el su equipo se deje ir. El objetivo no es otro que el de conseguir los primeros puntos de la temporada y Ciudad Real, con un Caserío recién ascendido, es una plaza propicia para ello.