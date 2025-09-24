El Salerm Puente Genil renueva a César Navas al frente de su dirección deportiva

El Salerm Puente Genil seguirá confiando en la figura de César Navas como director deportivo. El club rojinegro confirmó la continuidad del exfutbolista, que asumió el cargo en la temporada 2017-18 y que será, un año más, el encargado de dar forma a una plantilla que ya ha mostrado personalidad en su estreno en Segunda Federación. «Es una renovación que ya se firmó hace tiempo y que estábamos deseando hacerla oficial», comunicaba la entidad a través de sus redes.

Continuidad en la casa

La historia de Navas y el Puente Genil se escribe en dos tiempos, primero sobre el césped y después desde los despachos, escenario que actualmente ocupa. Como jugador, defendió la camiseta rojinegra durante cinco temporadas, divididas en dos etapas, y se convirtió en protagonista de un ascenso sostenido que llevó al equipo desde el fútbol provincial hasta la División de Honor Andaluza en 2016. Tras colgar las botas en la campaña 2016-17, el paso natural fue incorporarse al organigrama técnico, donde ahora sigue marcando el rumbo deportivo.

Y el presente invita al optimismo. Bajo la dirección de Álvaro Cejudo, el conjunto pontanés ha arrancado la competición con el pie derecho. Siete de nueve puntos posibles avalan a un equipo que no se ha dejado intimidar por rivales de peso: triunfo ante el Xerez CD, victoria de prestigio en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva y un empate de mérito contra el UCAM Murcia. El balance sitúa al Salerm en tercera posición, igualado con el segundo clasificado y a tan solo dos puntos del liderato, hoy en manos del Extremadura, que ha firmado pleno de victorias.