Investigación
Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta
La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista
Redacción
Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.
Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.
Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.
La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes
