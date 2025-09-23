LaLiga denuncia ante Antiviolencia al espontáneo que irrumpió en el Barça-Getafe con una bandera de Palestina

LaLiga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia al espontáneo que irrumpió en el Estadi Johan Cruyff, durante la celebración del Barça-Getafe del pasado domingo, con una bandera de Palestina.

El organismo que preside Javier Tebas ha incluido este incidente en el documento de denuncias que remite a Antiviolencia tras cada jornada de LaLiga. En él, también se incluyen cánticos de "tonto, tonto" proferidos desde la grada por aficionados azulgranas, "en referencia al entrenador y jugador visitantes".

Los hechos

El incidente del espontáneo se produjo en el minuto 61 del partido. El Barça armaba un ataque y el balón estaba en los pies de Rashford en dicho momento. Mientras la jugada continuaba, tuvo lugar la clásica escena del aficionado huyendo de los empleados de seguridad del club a la carrera, mientras mostraba la bandera de Palestina que llevaba con él.

Seguridad detiene a un espontaneo con una bandera de Palestina durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputaron el domingo en el Estadi Johan Cruyff. / Andreu Dalmau / EFE

Se da la peculiaridad de que la jugada acabó con el tercer y definitivo gol del Barça en ese partido, marcado por Dani Olmo. Un hecho que LaLiga también refleja en la denuncia remitida a Antiviolencia.

El acta lo reflejó

"En el minuto 61 de partido, desde la grada de Tribuna, saltó un espectador al terreno de juego portando una bandera de Palestina. El juego no se detuvo y el FC Barcelona anotó un gol con el aficionado en el campo mientras la seguridad privada del club interceptaba al individuo en cuestión. Dicha circunstancia pudo apreciarse en la retransmisión televisiva del partido. Asimismo, dicha circunstancia quedó reflejada en el acta arbitral", se especifica en el documento.

En este sentido, el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea reflejó en el acta el incidente con la siguiente descripción: "En el minuto 62 un espectador accedió al terreno de juego portando una bandera de Palestina sin interferir en el desarrollo del juego, momento en el cuál se anotó un gol por parte del equipo local, siendo retirado por la seguridad del estadio, sin que se produzca ningún otro incidente".

