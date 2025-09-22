Las tres estrellas y los tres 'estrellados' del Mundial

El Mundial de Atletismo concluyó el domingo con muy buena nota en todos los sentidos pese a algún error organizativo como disponer la zona de calentamiento a tres minutos del Estadio Nacional. Con los atletas en sus países o camino de ellos, toca hacer balance y personificarlo en protagonistas positivos y negativos.

Estados Unidos volvió a reinar con suficiencia gracias a su materia prima y a un sistema universitario que encumbra al país en deportes individuales como el atletismo o la natación. Con 16 oros por siete de una excelente Kenia en pleno escándalo por el dopaje y 26 medallas, nadie discute quién manda en el tartán.

En cuanto a España, la selección cerró el Mundial quinta en el medallero gracias a los dos oros de María Pérez y al bronce de Paul McGrath en marcha, una disciplina que brindó a la delegación 33 de los 50 puntos que la permitieron ser décima en la tabla de posiciones. Números tan notables como engañosos. Sin la marcha, el atletismo español no vive un momento precisamente álgido.

TRES ESTRELLAS

Armand Duplantis

El sueco es la gran figura actual del atletismo. Armand Duplantis lo tiene todo. Es espectacular, sabe cómo llegar al público y se ha ganado la admiración general de sus propios compañeros, de los aficionados y en el gran objetivo de los medios.

El heredero de Renaud Lavillenie concentra el interés cada vez que agarra la pértiga y los Mundiales de Tokio no han sido una excepción para el bicampeón olímpico y tricampeón mundial (al aire libre y bajo techo) y europeo al aire libre.

Duplantis elevó su récord del mundo a 6,30 metros / AP

'Mondo' llegaba en forma tras poner la directa con cuatro récords mundiales desde que saltó 6,25 en la final de los Juegos de París. En los Mundiales tenía el doble objetivo de lograr el título con el heleno Karalis como rival y... superar los 6,30.

Le esperaban 170.000 euros. El atleta nacido y residente en Luisiana (Estados Unidos) pasó a la final saltando 5,55 y 5.75, y se aseguró el oro con 6,15 tras el fallo del griego. Puso 6,30. Falló dos veces y a la tercera provocó el delirio. ¿Hasta dónde llegará?

María Pérez

La granadina ya es una de las mejores deportistas españolas de la historia, gracias a una capacidad competiva simpar y a un palmarés que contempla un oro olímpico (relevo) y una plata, cuatro títulos mundiales y uno europeo.

La poseedora del récord mundial de 35 km marcha (2h:37.15 hace dos años en podebrady, Chequia) se presentó en Tokio con el objetivo de reeditar el 'doblete' de Budapest, algo que tan solo habían logrado tres mitos: Carl Lewis, Usain Bol y 'Mo' Farah.

María Pérez, camino de su segundo oro en Tokio / AP

Aunque claro, si el año pasado logró las dos medallas olímpicas después de empezar tardísimo la temporada por una fractura en el sacro en el otoño de 2023... ¿por qué no iba a conseguirlo después de que la preparación fuese viento en popa?

"Los test de lactato son los mejores de su vida", avisaba su entrenador Jacinto Garzón antes del Mundial sin querer lanzar las campañas al vuelo. No obstante, él tenía claro que podían volver a 'caer' dos oros si no había problemas con las rojas.

María Pérez dominó los 35 km a su antojo (2h:39.01) y aventajó en más de tres minutos a su amiga italiana Antonella Palmisano (2h:42.24). La granadina repitió en 20 km (1h:25.54), 12 segundos menos que la mexicana Alegna González. ¡Otros dos oros!

Beatrice Chebet

La keniana ha sido la gran figura en una excelente actuación global de un país marcado por el escandaloso y continuo goteo de positivos que ha afectado incluso a la poseedora del récord mundial de maratón, Ruth Chepngetich.

De hecho, Beatrice Chebet es junto a la andaluza María Pérez la única atleta que sale de Tokio con dos oros individuales en una demostración de que a día de hoy es la mejor fondista en la pista con sus victorias en 5.000 y en 10.000 metros.

Beatrice Chebet y Faith Kipyegon, dos grandes amigas / AP

La bicampeona mundial de cross (más un título junior) llegaba con el objetivo de repetir el 'doblete' (5.000 y 10.000) que logró en los Juegos de París y en busca de su primer oro universal tras ser plata en Eugene'22 y bronce en Budapest, ambos en 5.000.

Al igual que en los Juegos, Chebet derrotó a la italiana Battocletti en 10.000 (30:37.61) y pasó a la final de 5.000 ganando su semifinal con 14:45.59. Allí la esperaba su amiga Faith Kipyegon (cuatro oro seguido en 1.500), a la que derrotó por 71 centésimas con 14:54.36 para convertirse en una de las reinas del Mundial.

TRES 'ESTRELLADOS'

Jakob Ingebrigtsen

Compromisos publicitarios aparte, el noruego ha ofrecido una lección de profesionalidad con su presencia en Tokio a sabiendas de que no podría luchar por grandes cotas. Una lesión en el tendón de Aquiles el pasado invierno lastró toda su preparación y se presentó en los Mundiales con su colosal récord mundial bajo techo en 1.500 (3:29.63) y sin marca en 5.000.

El escandinavo sabía que en sus condiciones era una quimera el eterno objetivo fallido de trasladar a una gran cita universal (Mundiales o Juegos) sus tres 'dobletes' en Europeos al aire libre (1.500 y 5.000) y en pista cubierta (1.500 y 3.000). Lejos de centrar sus miras en una sola prueba, el menor de los Ingebrigtsen se inscribió en el 'milqui' y en las 12 vueltas y media.

Jakob Ingebrigtsen lo intentó en la final de 5.000 / AP

Apenas duró cuatro minutos en el 1.500, una prueba que se le resistió en los Juegos de París y en los dos últimos Mundiales. El de Sandnes disputó la última serie al ritmo lento que marcó el etíope Melese Nberet con seis billetes en juego y llegó a la recta con opciones, pero no tuvo el último cambio y fue décimo (3:37.84), a más de 10 segundos de su récord de Europa (3:26.73).

Ingbrigtsen siguió preparando los 5.000 metros y el viernes sufrió enormemente en las semifinales, hasta el punto de lograr el último billete al ser octavo (13:42:15), con tan solo 19 centésimas de margen sobre el indio Gulveer Singh. En la final lo intentó al paso por el cuarto mil para terminar décimo con 13:02.00. Fue un KO en cierto modo esperado, aunque es tan bueno...

Miltiadis Tentoglou

Desde su irrupción victoriosa con 20 años en los Europeos de Berlín'18, el griego Miltiadis Tentoglou se había convertido en una máquina de ganar oros. Eso sí, a veces gracias a un prodigioso sexto salto en el que sacaba todo su potencial.

A sus 27 años, el de Tesalónica presenta un sensacional palmarés con dos oros olímpicos, el oro universal en Budapest'23 más una plata en Eugene'22, dos títulos mundiales bajo techo, tres europeos al aire libre y otros tres en pista cubierta.

Tentoglou no llegó a ocho metros en la final / AP

Sin embargo, este año no se ha mostrado tan dominador pese a su sensacional salto (8,46) en el Europeo de Selecciones en Madrid. De hecho, no disputó el Europeo bajo techo de Apeldoorn y fue quinto en el Mundial de Nanking (8,14).

Desde aquel salto en Vallehermoso no había llegado a 8,20. En Tokio pareció recuperar buenas sensaciones en la calificación con 8,17 (tercer mejor salto), pero en la final se quedó en 7,83 para acabar undécimo y penúltimo... un batacazo en toda regla.

Hiraku Kitaguchi

La jabalinista Hiraku Kitaguchi (27 años) es un ídolo japonés gracias a su título mundial en Budapest'23 y el oro olímpico en París'24. Todo ello con una meteórica progresión desde que en 2019 se quedó fuera de la final de los Mundiales de Doha' por seis centímetros con 60,84 (la checa Sediva lanzó 64,90) y de que fuese 12ª y última en la final de los Juegos de Tokio (55,82).

El primer gran éxito de Kitaguchi llegó en Eugene'22, donde pasó a la final con el mejor lanzamiento (64,32) y arrebató el bronce a la china Shiying por dos centímetros (63,27) en su especialidad, el sexto lanzamiento (era quinta).

Kitaguchi decepcionó en los Mundiales de Tokio / AP

La de Hokkaido fue oro en el Mundial de Budapest con otro sexto intento que la hizo pasar de la cuarta plaza al oro (66,73) y reinó en París con 65,80. El Estadio Nacional estaba lleno a reventar por la mañana para verla en la clasificación.

El miedo escénico le pudo a esta gran competidora que ha ganado las dos últimas ediciones de la Diamond. Con 60,31, 60,38 y 58,80 fue decimocuarta y se quedó a 60 centímetros de la colombiana Barrios (12ª). No pudo contener las lágrimas.