Vinícius se enfada con un Xabi al que se le comienza a acabar la paciencia

Vinícius Júnior se ha convertido en un problema serio para Xabi Alonso. El brasileño volvió a evidenciar ante el Espanyol su distanciamiento del entrenador y del club. Y todo pese a ser titular después de haber arrancado en el banquillo ante el Olympique de Marsella. El brasileño mostró de nuevo una versión tibia sin encarar con la frecuencia con la que lo hacia habitualmente y evidenciando con su lenguaje corporal su contrariedad cuando el juego se giraba hacia el carril de la derecha, donde no había un extremo claro porque Mastantuono se metía al centro dejando la banda a las subidas de un Carvajal que estaba más pendiente de Puado que de atacar.

Enfado de Vinícius con Xabi por su cambio

Vinícius dispuso de una ocasión clara en la primera mitad, en la que recortó hacia adentro y disparó por encima del larguero de Dmitrovic. En la segunda parte dio la asistencia del segundo gol a Kylian Mbappé, un pase sencillo al borde del área que el francés convirtió en gol con un golpeo seco con tres dedos. El brasileño no se mostró especialmente efusivo, cosa que sí había hecho en el primer tanto blanco que había marcado su amigo y compañero Militao. Antes de ser sustituido el carioca mandó un remate al palo en la primera conexión entre Arda Guler y Mbappé. Su frustración, por su papel secundario con el francés como protagonista, se disparó con ese remate que no terminó en la red. Y poco después se produjo el momento más crítico cuando el árbitro mandó a los jugadores al parón para hidratarse.

Esperaban en la banda Rodrygo y Brahim. El Bernabéu esperaba que Vinícius se quedase en el campo, pero Xabi decidió sustituirle por su compatriota. El técnico de Tolosa intentó explicarle la decisión, acercándose a Vinícius y abrazándole para explicarle las razones. Pero el brasileño, que esperaba seguir en el campo en busca de su gol, no quedó contento con la decisión. Se sacó de encima al entrenador y se marchó muy contrariado al banquillo blanco. No fue una reacción volcánica de las que acostumbra el ex del Flamengo, pero quedó claro su enfado al ser sustituido. Vinícius no ha jugado los 90 minutos en ninguno de los cinco partidos de Liga que se han disputado. Y ha pasado de ser un fijo en el once con Ancelotti a ser un jugador más en la rotación del equipo.

El problema es que las decisiones deportivas de Xabi pesan en el proceso de renovación del futbolista, que tiene parada la negociación con los blancos. Cada minuto que pasa va en detrimento de un Vinícius que ha perdido relevancia y peso en la plantilla. Por más que Xabi hable siempre bien de su actitud, la realidad es que Vinícius está muy lejos de ser el jugador desequilibrante que lideró al Real Madrid en la conquista de sus dos últimos Champions. Y cada gesto, cada suplencia, cada ocasión fallada comienzan a pesar en contra del futbolista de cara a su renovación por los blancos. De hecho, desde el entorno del jugador se habla de la posibilidad de ser traspasado o irse libre en verano de 2027, escenario que el Real Madrid no contempla.

Su relación con Xabi se enfría

Xabi había confesado antes del partido con el Espanyol que había esperado para hablar el jugador tras su suplencia ante el Olympique en el estreno en Champions. Sabe el técnico que necesita a Vinícius para estabilizar a su equipo en esta nueva etapa, pero las rotaciones le están haciendo mucho daño. El técnico fue preguntado por el enfado del brasileño en la sala de prensa y dejó la siguiente reflexión: "Hoy le ha faltado el gol. Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto...". Xabi ha dejado claro que su prioridad es el crecimiento del grupo y, por el momento, no va a dejar que un asunto individual como el de Vinícius rompa la progresión del equipo.

El donostiarra sigue mostrando paciencia con los feos de un Vinícius que sigue sin ser determinante en el césped. En el vestuario se ha comentado el desaire el brasileño tras su sustitución y al entrenador se le comienza a acabar la paciencia porque no le agrada tener que dar explicaciones en cada rueda de prensa sobre su relación con Vinícius ni está dispuesto a que ningún problema individual afecte al desarrollo normal del equipo. Y los datos avalan al entrenador. Desde que Rodri levantó el Balón de Oro, el brasileño ha disputado 49 partidos. En este tiempo, Vinícius suma 16 goles y 13 asistencias. Si se comparan con los 49 partidos anteriores al Balón de Oro 2024, se evidencia el bajón de rendimiento del carioca, que en esos 49 partidos anteriores hizo 31 goles y 14 asistencias.

Suscríbete para seguir leyendo