Miguel Ángel Luque y el secreto descubierto del trabajo en equipo

Le daba vueltas a la cabeza continuamente. Analizar(se), cuestionar(se), probar(se)… A Miguel Ángel Luque Manosalvas (Córdoba, 1972) le abrieron las puertas del baloncesto del modo más natural. Con más de dos metros de altura, aquel chico que se salía de la norma supo desde muy pronto lo que significa generar expectativas y lidiar con la ecuación compleja de responder a lo que los demás esperan de uno y lo que uno se exige a sí mismo. Sobresalió como un versátil ala pívot en las filas del Colegio Virgen del Carmen –un clásico de los 80, con el legendario Juanjo González como técnico- y fue reclutado por el Joventut de Badalona, una de las mejores canteras del país, donde llegó a entrenar con la primera plantilla –Jordi Villacampa, Margall, los Jofresa y un tal Lolo Sainz a los mandos… ojo ahí- y a defender la camiseta de la selección española juvenil más de medio centenar de veces. Y ahí llegó la primera prueba de resistencia: se rompió. Un par de lesiones graves en la espalda y la rodilla frenaron su proyección. Y volvió a casa.

¿Qué hizo?

Con 21 años, Luque formó parte de una brigada de jugadores cordobeses que retornaron a la ciudad después de forjarse en canteras de ACB. Era el curso 92-93, el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre estaba a punto de abrir sus puertas y el baloncesto se preparaba para un nuevo asalto a los cielos, entendiendo como tal el escapar del infierno de las divisiones regionales. Luque, junto a otros talentos de vuelta como Rafa Ibáñez, Pedro Bello, Antonio Mendoza y Pepe Torrubia –venían del Unicaja- o Paco Rodríguez –Granada- compusieron una orquesta deportiva joven que despachó un curso prometedor en la antigua Primera B en la que fue la última temporada bajo el techo del Polideportivo de la Juventud, un templo del deporte cordobés que ahora es una sombra en el aire sobre un solar lleno de vegetación salvaje y restos de basura.

Luque contribuyó a que en la ciudad se volviera a hablar de baloncesto durante más de un lustro en los 90. Estuvo a las órdenes del irrepetible Abilio Antolín en aquel Cajasur de Andrés López –otro dirigente denostado en su momento pero al que el tiempo ha puesto en su lugar- y vivió un puñado de cursos francamente divertidos. En uno de ellos, con el americano Frank Lawlor en la pizarra, llegaron a jugar unos play offs de ascenso a la ACB. Fue en su última etapa en el club más representativo de la ciudad. Antes estuvo en la órbita del León, de la ACB, pero su pase no cuajó después de inervenir en la Liga de Verano de Alcoy, y después fichó por un pujante Ciudad de Huelva, pero un accidente de tráfico el primer día de la pretemporada lastró sus opciones de prosperar allí. El camino nunca fue fácil. Ahora llaman resiliencia a lo que no es otra cosa que intelectualizar el concepto de «tener agallas».

Antes de cumplir los 30 ya tenía enfilado su porvenir. El baloncesto seguiría siendo uno de los ejes vitales, pero no del modo más habitual para muchos ex –entrenador o representante- sino como un catecismo que aúna valores y metodología. Se despidió en las canchas en Montilla, en una época en la que él mismo define como «la mejor» de su trayectoria deportiva porque ya estaba «en retirada». Lo hacía por puro placer, por amistad –el hecho de que allí entrenara el carpeño Antonio Bioque fue clave- y por sostenerle el pulso a esas dificultades físicas –las malditas lesiones-que le golpearon con saña.

Y después...

Desde 2008 se dedica al coaching ejecutivo, la formación en habilidades directivas y el acompañamiento de equipos. Esta vocación por el desarrollo del potencial humano está profundamente ligada a su experiencia en el deporte de alto nivel. «Ahí aprendí que el rendimiento sostenible nace de la combinación entre exigencia, confianza y propósito compartido», señala.

Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Investigación en Psicología, ha complementado su formación con diversos másteres y programas especializados en liderazgo, gestión de personas y comunicación. Es coach certificado senior y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Coaching (ASESCO). Participa habitualmente como conferenciante en congresos, foros profesionales y encuentros sobre liderazgo, cultura organizativa y transformación de equipos.

«Al final el juego de la vida consiste en marcarse objetivos y conseguirlos», afirma Luque, que actualmente trabaja en el Área de Instituciones de Cajasur-Kutxabank además de ser socio fundador y responsable del Área de Gestión del Talento y Desarrollo de Personas en la Escuela Europea de Empresa. Toda su experiencia la ha plasmado en un libro, Luque Mentality, publicado este mes. «Tenía muchas ganas desde hace tiempo», admite Luque, un maestro de la alquimia entre deporte y empresa.