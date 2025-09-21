Marcos Pérez firma la igualada del Salerm Puente Genil ante el UCAM Murcia

El Salerm Puente Genil sumó un empate de mérito (1-1) frente al UCAM Murcia en un partido muy exigente y de máxima intensidad en el Manuel Polinario. El conjunto de Álvaro Cejudo tuvo que remar a contracorriente tras el gol visitante en la recta final de la primera mitad, pero insistió y encontró el empate desde el punto de penalti gracias a Marcos Pérez. Pese al esfuerzo y a la superioridad numérica en los minutos finales, los rojinegros no lograron culminar la remontada y terminaron firmando tablas ante uno de los equipos llamados a pelear por la zona alta. Eso sí, tercera cita consecutiva puntuando y, además, de nuevo frente a un claro aspirante al ascenso a Primera Federación.

Un inicio de ritmo alto

El encuentro arrancó con un guion claro: presión muy alta, duelos en cada sector del campo e intensidad máxima desde el pitido inicial. Los dos equipos buscaron mandar en campo contrario y apenas hubo respiro en un tramo inicial con muchas disputas. La primera llegada con peligro fue para los locales. Montenegro fabricó una buena acción en ataque, pero su disparo se perdió por el lateral de la portería. Poco después, fue Salva Vegas quien probó fortuna con una jugada individual, aunque su remate fue blocado sin problemas por Ackermann.

Los pontanos transmitían sensación de peligro cada vez que encontraba espacios, y de nuevo Montenegro estuvo cerca de inaugurar el marcador tras una buena acción personal de Cacho, aunque su disparo se marchó alto. El conjunto universitario, por su parte, mantenía el control parcial del balón y se acercaba al área pontanesa, aunque sin generar ocasiones claras en la primera media hora de juego.

Pero cuando el choque parecía encaminado a llegar sin goles al intermedio, llegó el golpe para el Salerm. En el minuto 44, Julito protagonizó una gran jugada en el área y definió con acierto ante Benito del Valle para poner el 0-1. Un tanto que cayó como un jarro de agua fría para los pontaneses, que se marcharon a vestuarios en desventaja.

Acción del encuentro entre el Salerm y el UCAM en el Manuel Polinario. / UCAM Murcia

El Salerm reacciona

Tras la reanudación, el choque mantuvo el mismo nivel de intensidad. El UCAM buscó el segundo para asegurar el triunfo, mientras que el Salerm se volcó en ataque en busca del empate. Carlos Ramírez probó desde media distancia, pero Ackermann respondió con seguridad. El guardameta murciano volvió a intervenir minutos después para despejar un potente cabezazo de Marcos Pérez.

La insistencia tuvo premio en el minuto 68. Una acción dentro del área de Rafita acabó en penalti señalado a favor de los locales. Marcos Pérez asumió la responsabilidad y desde los once metros superó a Ackermann para devolver las tablas al marcador. El tanto dio alas a los rojinegros, que no se conformban con el empate. Ismael García se animó con un disparo desde la frontal que salió desviado por poco.

Los de Germán Crespo, mientras, trataban de frenar el ímpetu local, pero se complicó aún más en los últimos minutos con la expulsión de Yeremy, que vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez sobre el terreno de juego. Los departamentales apretaron en busca del tanto de la victoria. Sin embargo, el marcador ya no se movió y el partido concluyó con un 1-1.

Estas tablas permiten al Salerm Puente Genil seguir sumando y mantener la dinámica positiva en el inicio de temporada, que está siendo, como poco, al borde del sobresaliente.

Ficha técnica 1 - Salerm Puente Genil: Benito del Valle, Jesús Pozo, Iván Vela, Rafita, Juanjo Carmona, Carlos Ramírez, Joel Armengol, Ismael García, Cacho, Salva Vegas y Montenegro. Entrenador: Álvaro Cejudo. Cambios: Lalo por Joel Armengol (46’), Marcos Pérez por Juanjo Carmona (46’), Rafa Capilla por Cacho (65’) , Azael por Montenegro (65’) y Alan Araiza por Carlos Ramírez (77’). 1 - UCAM Murcia: Ackermann, José Ruiz, Yeremy, Javi Ramírez, Fer Román, Alvarito, Urcelay, Julito, Dani Aquino, Ale Marín y Juanma Bravo. Entrenador: Germán Crespo. Cambios: Alberto Soto por Julito (70’), Ñito González por Ale Marín (70’), Mizzian por Alvarito (84’), Pontones por Dani Aquino (84’) y Álex Bueno por Juanma Bravo (90’). Goles: 0-1 (44’) Julito. 1-1 (68’) Marcos Pérez (p.). Árbitro: José Antonio Muñoz (C. Extremeño). Tarjetas: a Armengol (21’), Yeremy (42’), Javi Ramírez (62’), Carlos Ramírez (71’), Salva Vegas (84’), Marcos Pérez (87’). Expulsó a Yeremy (85’). Estadio: Estadio Manuel Polinario “Poli”.

