La jornada en Tercera | Fin de semana redondo para Pozoblanco, Lucena y Córdoba CF B

La tercera jornada en el grupo 10 de Tercera RFEF volvió a dejar un balance positivo para los equipos cordobeses. El Ciudad de Lucena recuperó la senda del triunfo con una goleada en casa frente al Conil (4-1), el CD Pozoblanco se mantuvo líder en solitario tras imponerse al Castilleja (1-0) pese a jugar en inferioridad numérica durante prácticamente todo el encuentro y el Córdoba CF B, que anda entonado, también confirmó su buen momento con una trabajada victoria en el campo del Sevilla C (1-2).

Ciudad de Lucena - Conil CF (4-1)

Recuperó sensaciones y volvió a sumar de tres el Ciudad de Lucena, que se impuso de forma contundente al Conil (4-1). El partido comenzó cuesta arriba para los de Antonio Jesús Cobos, que encajaron el 0-1 a los cuatro minutos. Sin embargo, el equipo reaccionó bien y logró el empate en el 20 por mediación de Diego Canty, marchándose al descanso con tablas en el marcador.

Tras la reanudación, los celestes dieron un paso hacía delante y se mostraron superiores, tanto en ritmo, sensaciones como en acierto. Manu Molina lo confirmó adelantando a los locales con el 2-1 nada más volver de vestuarios y, en el 65, Rafa Manosalva amplió la ventaja. La sentencia llegó en el minuto 78, cuando Pepote hizo el cuarto tanto para sellar un triunfo convincente de un Ciudad de Lucena que vuelve a sonreír en casa.

CD Pozoblanco - Castilleja CF (1-0)

El CD Pozoblanco sigue firme en el arranque de Liga y logró una nueva victoria en el Nuestra Señora de Luna, esta vez frente al Castilleja CF (1-0). El partido no fue sencillo para los de Alberto Fernández, que en el minuto 20 se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Fran Gómez. Pese a la inferioridad, el conjunto pozoalbense se mantuvo sólido y consiguió llegar al descanso con el empate inicial.

En la segunda mitad, el esfuerzo tuvo premio. Un penalti en el minuto 52 permitió a Arona Diawara adelantar a los locales con el 1-0. A partir de ahí, el Pozoblanco supo resistir con oficio los intentos del Castilleja y aseguró tres puntos muy valiosos. Con esta victoria, los blanquillos encadenan su tercer triunfo consecutivo y se mantienen como líderes en solitario del Grupo 10 de Tercera RFEF.

Sevilla C - Córdoba CF B (1-2)

En la matinal, el Córdoba CF B confirmó su gran momento en su visita al Sevilla C, donde sumó la tercera jornada consecutiva puntuando tras imponerse por 1-2. El filial blanquiverde arrancó con fuerza y a los cinco minutos ya mandaba en el marcador gracias a un tanto de Viti. Poco después, Pablo Muñoz amplió la ventaja con un potente disparo de falta directa que supuso el 0-2. Con el encuentro bajo control, los de Gaspar Gálvez se marcharon al descanso con una renta cómoda y sin apenas conceder ocasiones al rival, dirigido por el icónico exjugador blanquiverde David Pérez Arteaga.

En la segunda mitad, el Sevilla C encontró oxígeno en el 53 con un gol de Bakary Sow que ajustó el marcador. El tanto dio alas a los locales, aunque el filial cordobesista también dispuso de oportunidades para cerrar el partido. En el tramo final, los hispalenses pusieron una marcha más y obligaron a sufrir a los visitantes, pero los de El Arcángel supieron resistir hasta el pitido final para sumar tres puntos de mucho valor que consolidan su buen arranque.