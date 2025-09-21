Tenis
Fritz anula a Alcaraz y Europa se complica en la Laver Cup
El estadounidense noquea al tenista murciano en apenas 71 minutos con un contundente 6-3 y 6-2
EFE
El estadounidense Taylor Fritz arrolló este sábado 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y reciente campeón del Abierto de Estados Unidos, para dar ventaja 7-3 al equipo del Resto del Mundo contra el de Europa, que después ampliarían hasta cerrar un sábado perfecto, dejando un marcador de 9-3 en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos). Poco después,
Fritz, número cinco del ranking mundial, nunca había ganado a Alcaraz en los tres precedentes, el último de los cuales en la hierba de Wimbledon este mismo año.
El estadounidense, que tiene un balance de 5-2 en sus partidos de Copa Laver, certificó un día triunfal para el equipo del Resto del Mundo este sábado, que ganó los primeros tres partidos de esa segunda jornada.
Anteriormente, el australiano Alex De Miñaur ganó al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó al danés Holger Rune.
Y eso que el Resto del Mundo llegaba al sábado tras perder tres de los primeros cuatro partidos.
Sin embargo, el formato de la Copa Laver prevé que los partidos adquieran cada vez más peso en el desarrollo de la competición.
Los partidos del viernes valían por un punto, los de este sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos será campeón.
Fritz disputó un partido que rozó la perfección frente a Alcaraz. Ganó el 80 % de sus puntos con el primer saque y limitó a diez los golpes ganadores del murciano, quien cometió 19 errores gratuitos.
