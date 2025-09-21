Baloncesto
El Coto Córdoba avanza en la Copa tras derrotar al Caja 87
Ja'Monta Black vuelve a ser decisivo para los locales con 21 puntos en un igualado encuentro
El Coto Córdoba CB venció este domingo en Vista Alegre a Insolac Caja 87 por 75-69 en el segundo partido de Copa y suma otra victoria consecutiva en el feudo local tras disputar un igualado partido que comenzó cediendo en el primer cuarto y en el que ha podido reponer bajo el liderazgo anotador de Black. El triunfo da a los blanquiverdes vía libre para la siguiente fase de eliminatorias en la Copa de España.
Los de Rodríguez Palmeiro superieron madurar un encuentro con mucho ritmo en los primeros compases, donde se iban acumulando imprecisiones y pérdidas, deduciendo menos acierto por la parte local. El parcial en negativo del arranque favoreció a los hombres de Eloy Ramírez, más acertados y conexos que los blanquiverdes, que acumularon muchas pérdidas.
Shutte reactivó la pretensión de los cordobesistas en el segundo parcial, sumando cuatro puntos que, en cambio, no pudieron maquillar el repunte de los sevillanos, que volviéron a irse seis arriba antes de parar el crono con un tiempo muerto. Black propuso desde el triple, aupando seis puntos y revitalizando las aspiraciones de los blanquiverdes, en un cuarto igualado que acabó siendo favorable para los locales y que permitió la llegada al entretiempo con cuatro puntos arriba (40-36).
Descanso e igualdad
Tras el intermedio los hombres de Eloy Ramírez volvieron a hacer efectivo su juego con acierto de cara al aro y recuperando diferencias. La virtud de Black, comandante en puntos del encuentro desde el tiro exterior, concedió galones al juego de los cordobeses que ya consolidaban con un sexto triple del virtuoso anotador.
Con margen, la buena simbiosis de Clarke y Cecilia se oponía intermitentemente al postulado cordobés, que disfrutaba con las dosis de juego sobre el parqué mientras se vivía un encuentro con opciones por ambos bandos.
Cecilia apretó con dos triples la diferencia de nueve, concretando en cinco solo los puntos para la igualada en el último tramo de la contienda. Los de Rodríguez Palmeiro asimilaron con entereza los ataques sabiendo batir al final con un resultado 75-69 que deja buenas sensaciones.
FICHA TÉCNICA
Coto Córdoba CB, 75: Sorensen (5), Jamonta Black (21), Gonzalo Orozco (6), Kevin Schutte (9), Fernando Bello (4) -quinteto incial-, Alejandro Rodríguez (5), Lamine Ndiaye (9), Alejandro Orozco (2), , Pablo Sánchez (8), Jacques Guemeta (6) y Denis Cazacu (-).
Caja 87, 69: Cecilia (15), Clarke (15), Jankovic (6), Santos (-), Latorre (3) -quinteto inicial- Romero (-), Vicente (-), Cebolla (6), Dedovic (-), Dibba (3), Franch (15) y Bertain (6).
Parciales: 13-16, 27-20, 21-20 y 14-13.
Árbitros: Juan Antonio Expósito y José Manuel Araujo.
Incidencias: Segunda jornada de la Copa de España. Pabellón Municipal de Deportes Vista Alegre. Un millar de personas en las gradas.
