El Costa del Sol Málaga no da opciones al RAHI-Sepisur Córdoba BM

El Costa del Sol Málaga se proclamó campeón de la XXII Copa de Andalucía Sénior Femenina tras imponerse con claridad al RAHI-Sepisur Córdoba BM (25-18). La final, disputada en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, vivió un ambiente de máxima expectación, donde las malagueñas reafirmaron su dominio en el balonmano andaluz.

El conjunto dirigido dirigido por Suso Gallardo inició su partida con mucha intensidad, marcando diferencias desde los primeros compases. La defensa malagueña se mostró sólida y dificultó las conexiones ofensivas del Adesal de Córdoba, con pérdidas de balón que terminaron en contraataques por parte de las costeñas. El marcador reflejaba al descanso un claro 16-10 a su favor, encarrilando así el objetivo de hacerse con el título en juego.

Tras la vuelta de los vestuarios, el RAHI-Sepisur intentó recortar diferencias lideradas por Zoe Turnes, quien sería la mejor del equipo de La Fuensanta y elegida posteriormente MVP de la final. Sin embargo, el ataque coral de las malagueñas -con protagonismo especial de Estela Doiro y Rita Campos- mantuvo a la cabeza a un Costa que, aunque no se le vio con el ritmo de la primera mitad, le valió para mantener distancias. A falta de diez minutos, el 21-15 dejaba prácticamente sentenciado el partido. Finalmente, el resultado de 25-18 certificó el título para las panteras, que levantaron el trofeo ante la ovación del público.