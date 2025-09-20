El Salerm Puente Genil busca pleno de victorias ante el UCAM Murcia en un arranque histórico

Con la moral en lo más alto regresa el Salerm Puente Genil al Manuel Polinario este domingo (12.00 horas), para variar, frente a otro rival de altura como el UCAM Murcia de Germán Crespo. El equipo de Álvaro Cejudo ha comenzado su andadura en Segunda RFEF de la mejor manera posible: dos victorias en dos partidos y, lo más importante, ambas conseguidas frente a rivales de entidad. El estreno en casa ante el histórico Xerez CD (2-1) sirvió para sumar los primeros tres puntos y dejar claro que el equipo estaba preparado para competir en la categoría. La confirmación llegó apenas una semana después, cuando los pontaneses asaltaron el Nuevo Colombino para imponerse al Recreativo de Huelva (1-2). Un triunfo de prestigio, considerado por muchos como un auténtico golpe de autoridad en este arranque de competición.

Con seis puntos de seis posibles, los rojinegros no solo han arrancado con buen pie, sino que han sabido transmitir ilusión y confianza en un proyecto que este verano sufrió una profunda remodelación. La capacidad de adaptación de los nuevos fichajes y la intensidad competitiva han sido las señas de identidad de un equipo que ahora quiere prolongar su dulce momento en un Manuel Polinario que promete vestirse de gala para la ocasión.

Un rival con historia reciente en la élite

El UCAM Murcia será el visitante, y lo hará con la vitola de equipo acostumbrado a pelear por objetivos ambiciosos. El conjunto universitario afronta su cuarta temporada consecutiva en Segunda RFEF tras un descenso que supuso un duro golpe para la entidad. Desde entonces, el club ha trabajado con el empeño de regresar a Primera RFEF, y prueba de ello es que la pasada campaña logró terminar en tercera posición, lo que le permitió disputar el play off de ascenso. Sin embargo, en esa fase decisiva fueron eliminados por el Sabadell: derrota en la ida (2-1) y empate en la vuelta (0-0) que les dejó sin el premio final.

Lejos de bajar los brazos, el UCAM ha afianzado su proyecto con la continuidad de Germán Crespo al banquillo -asumió el mando en el segundo tramo de la pasada temporada-, un técnico que conoce perfectamente la categoría y que guarda un vínculo especial con el fútbol cordobés, dado su paso por el Córdoba CF. El granadino cogió las riendas del bloque murciano en abril de este año, con la misión clara de devolver a los universitarios a la categoría de bronce del fútbol español.

Los jugadores del Salerm celebran la victoria ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. / LOF

El regreso de Germán Crespo a Córdoba

Y es que la visita del UCAM Murcia tiene un aliciente extra: el regreso de Germán Crespo a Córdoba. El entrenador granadino dejó una huella importante en el club blanquiverde -un ascenso y la conquista de la Copa RFEF-, al que dirigió en un periodo de transición que resultó clave en la historia reciente del club. Ahora, Crespo regresa a la provincia, aunque esta vez como rival y con la responsabilidad de liderar un proyecto que, pese a su irregular inicio, tiene como objetivo claro luchar por los puestos altos.

El UCAM llega al Manuel Polinario con un balance de una victoria y una derrota. El debut liguero no fue positivo, ya que cayó en su visita al Melilla (2-0). No obstante, el conjunto universitario reaccionó en la segunda, imponiéndose en casa al Lorca Deportiva (2-1). Este arranque irregular refleja que el equipo aún busca cierta continuidad en su rendimiento, especialmente lejos de su estadio.

Un partido con mucho en juego

El choque entre Salerm y UCAM se presenta como uno de los más atractivos de la jornada. Por un lado, los pontaneses tienen la oportunidad de reafirmar su gran inicio y sumar un pleno de victorias que les consolidaría en los puestos de privilegio. Por otro, los murcianos necesitan ganar para no perder comba respecto a sus rivales directos y para disipar las dudas generadas en Melilla.

En lo futbolístico, se espera un encuentro intenso y equilibrado. El Salerm ha mostrado hasta ahora ser un equipo muy competitivo, capaz de plantarle cara a rivales de más presupuesto y experiencia. Por su parte, el UCAM tratará de imponer su mayor experiencia en la categoría.

Además, el regreso al Manuel Polinario supone un aliciente extra para los de Cejudo. La afición rojinegra, que ya disfrutó con el estreno frente al Xerez CD, volverá a ser clave para empujar al equipo en un duelo que puede servir para consolidar su ilusión en este arranque liguero. El ambiente que se espera en las gradas será un factor importante, sobre todo teniendo en cuenta que el rival llega con la obligación de puntuar y los locales, aún fechas más tarde, no han dejado de festejar la histórica victoria en el Nuevo Colombino de hace tan solo unas fechas.

Suscríbete para seguir leyendo