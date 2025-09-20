La jornada en Tercera | Fin de semana de reválida para el Lucena, Pozoblanco y Córdoba B

El fútbol cordobés afronta un nuevo fin de semana cargado de alicientes en Tercera RFEF. Ciudad de Lucena, CD Pozoblanco y Córdoba CF B tienen por delante compromisos de nivel en una tercera jornada que puede empezar a marcar tendencias en la clasificación. Mientras los lucentinos buscarán reencontrarse con la victoria en casa ante el Conil (18.00 horas), los de Los Pedroches intentarán prolongar su gran inicio frente al recién ascendido Castilleja (18.00 horas), y el filial blanquiverde se medirá a un Sevilla C que también llega lanzado en la zona alta (12.00 horas), en la sesión matinal.

Ciudad de Lucena - Conil CF (18.00 horas)

El Ciudad de Lucena afronta esta nueva jornada con la intención de levantarse tras caer frente al Atlético Central (1-0). Los de Antonio Jesús Cobos son el único conjunto cordobés que ya conoce la derrota en estas dos primeras fechas, aunque su estreno fue prometedor con un épico triunfo en casa ante el Utrera (3-2). En esta ocasión, los celestes intentarán hacer de su campo un fortín con el Conil.

En cuanto al Conil, el conjunto gaditano llega al encuentro con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada. Los amarillos aún no han podido pasar del empate frente al Bollullos (1-1), después de debutar con derrota ante el Sevilla C (1-0).

CD Pozoblanco - Castilleja CF (18.00 horas)

El CD Pozoblanco llega a la tercera jornada con la moral por las nubes tras firmar un inicio inmejorable. Los de Los Pedroches han sumado dos victorias consecutivas, frente al Ceuta B (3-0) y al Coria (1-2), resultados que les han permitido situarse en lo más alto de la clasificación con seis puntos, igualados con Cádiz B y Sevilla C. La dinámica positiva invita al optimismo en el vestuario, que afronta con ilusión el reto de mantenerse en la parte alta.

El Castilleja, recién ascendido, llega a territorio pedrocheño con el objetivo de sumar su primer triunfo en Tercera RFEF. Su arranque ha estado marcado por la solidez defensiva, pero también por la falta de gol. En sus dos primeros compromisos, los sevillanos han firmado sendos empates sin goles ante Tomares y San Roque de Lepe.

Sevilla C - Córdoba CF B (12.00 horas)

Mantenerse en buena dinámica es lo que quiere el Córdoba CF B, que afronta la jornada con optimismo y seguir en en puestos de play off. Tras empatar en el estreno ante el Atlético Onubense (1-1) y superar con solvencia al Linense (2-0), los de Gaspar Gálvez suman cuatro puntos que les permiten ocupar la quinta posición. La intención ahora es clara: prolongar el momento positivo y asentarse en la parte alta de la tabla. Eso sí, tocará buscarlo sin los servicios de Álex Ramírez, lesionado de gravedad en una acción fortuita del cruce con la Balona, que mantendrá al futbolista -que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha- en el dique seco durante un largo periodo de tiempo.

Enfrente estará un Sevilla C que ha comenzado el campeonato con paso firme. El segundo filial nervionense cuenta sus dos primeros partidos por victorias, imponiéndose al Conil (1-0) y al Chiclana (0-2). Con seis puntos, los sevillistas se mantienen en la zona noble y quieren confirmar su candidatura a pelear por los puestos de play off desde el inicio.