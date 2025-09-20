Francia deja a Carmen Avilés sin la final de los Mundiales con el relevo 4x400

La atleta cordobesa Carmen Avilés no correrá la final del relevo 4x400 de los Mundiales de Japón. España corrió la primera de las semifinales de la prueba sin Paula Sevilla, uno de los pilares del equipo nacional, pero sí con la cordobesa, que corrió la segunda posta, tomando el relevo última y dejándolo con una mejora de un puesto, en la séptima posición y acercándose al grupo. España finalizó con 3.24.79, tiempo que le daba la última de las dos plazas por tiempos en la final.

Pero Francia, en la siguiente semifinal, rebajó la marca española en cuatro décimas y logró meterse, junto a Italia, por tiempos, dejando a España justo en la novena posición, al borde de entrar en la gran final.

Carmen Avilés, en el Olímpico de Tokio. / CÓRDOBA

Pese a ello, el año para Avilés ha sido notable, ya que ha firmado con esta última actuación la mejor clasificación histórica de una atleta cordobesa en unos campeonatos mundiales al aire libre. Hasta ahora, la mejor clasificación en un Mundial al aire libre correspondía a Belén Recio, en el 2003, año en el que finalizó 13ª en el relevo 4x100, mientras que en el 2022, la propia Carmen Avilés también fue 13ª en el 2023 en el 4x400.

Asimismo, la atleta cordobesa completó una gran actuación en el Campeonato de España absoluto de atletismo al subir al podio en el 4x400. La velocista ganó la medalla de plata formando parte del relevo del Playas de Castellón.

Carmen Avilés acabó así un gran Campeonato de España en el que también ocupó el cuarto lugar en el 400 lisos. El puesto que ocupó le sirvió para formar parte de los relevos de España 4x400 femenino que se disputan en estos días en Tokio.

