Los cordobeses Carmen Martín y Víctor Manuel Fernández se imponen en la Subida a la Reina

La cuadragésima edición de la Subida a la Reina, disputada este sábado en Málaga, reunió a cerca de 200 corredores en una cita marcada por la humedad y la gran igualdad. La carrera, de 15 kilómetros de ascenso con un desnivel acumulado de 900 metros y una pendiente media del 5,6%, se resolvió en los últimos metros tras una salida neutralizada por las calles de Málaga y el posterior inicio oficial en Fuenteolletas.

Dominio cordobés

En el transcurso de la prueba, el grupo principal tuvo que neutralizar un corte inicial de dos corredores que llegaron a disponer de más de un minuto de ventaja. Finalmente, el cordobés Víctor Fernández se impuso en la meta con un crono de 37’50”, 28 segundos más que en su victoria del año pasado. Apenas un segundo por detrás llegó el malagueño de Coín Pablo Guerrero, exprofesional del Burgos BH, mientras que el joven José Antonio Trujillo aseguró la tercera posición con un registro de 37’53”.

Podio de la prueba en categoría femenina. / CÓRDOBA

En categoría femenina, la vencedora fue la aguilarense Carmen Martín (Team Trujillo) con un tiempo de 49’44”, también lejos del récord vigente de la internacional malagueña Natalia Fischer. Martín aventajó en más de tres minutos a la veterana Paqui Jiménez, segunda clasificada, y al podio se subió en tercer lugar la junior María Alisa Sushch.

La Subida a la Reina es ya un clásico del calendario ciclista nacional, con un palmarés en el que figuran nombres de la talla de Alberto Contador, Alejandro Valverde, Igor Astarloa y el propio “Quillo” Márquez, que mantiene el récord con un tiempo de 36’05”. Un año más, la prueba se celebró en el incomparable marco natural del Parque Natural de los Montes de Málaga, un enclave idóneo para la práctica del ciclismo y habitual punto de encuentro para aficionados y amantes del deporte.

