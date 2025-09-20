El Cajasol Ángel Ximénez cae con justicia ante el Bidasoa

El Cajasol Ángel Ximénez no pudo en esta ocasión ante un Bidasoa que llegó a Puente Genil con la lesión aprendida para imponerse al equipo pontano por 30-36 (16-18 al desanso), después de controlar el tiempo y el electrónico durante prácticamente todo el partido. Una derrota, que si bien era esperada, de ninguna manera podía preverse como finalmente se desarrolló. El Cajasol Ángel Ximénez se mostró como un equipo completamente irregular, todo lo contrario de un Bidasoa que siempre se mostró enchufado y efectivo.

Igualdad en la primera parte

La igualdad fue la tónica general de los primeros treinta minutos, en los que el conjunto vasco marcaba casi siempre mínimas diferencias en el electrónico. El Cajasol Ángel Ximénez se apoyaba en Aizen, con seis goles, mientras que el conjunto irundarra lo hacía en Múgica, con cuatro, que se convertía en el máximo goleador visitante. Unos primeros minutos donde la madera fue la mayor aliada irundarra, lo que unido a su efectividad en ataque hizo posible que dominara en el marcador. Sería en el minuto once cuando los pontaneses se adelantaran en el marcador, 6-5, con un gol de Cuenca, pero fue un espejismo, ya que no tardaría mucho el equipo de Mozas en adelantarse de nuevo en el marcador para llevar a la mínima expresión su ventaja en el electrónico. Se mantendría lo ajustado de esa ventaja hasta el borde del descanso, cuando el Bidasoa se vue a vestuarios con 16-18.

Cuenca dispara sobre la portería de Leo Maciel durante el encuentro entre el Cajasol Ángel Ximénez y el Bidasoa Irún. / J. SALDAÑA

Comenzaba el segundo tiempo y en los cinco primeros minutos las cosas no pintaban nada bien para los locales. Los goles de David Estepa eran contrarrestados rápidamente por los vascos. El intercambio de golpes favorecía al Bidasoa Irún, y ya a los ocho minutos del segundo acto los visitantes marcaban una diferencia de tres goles, que volvía a ser dos después de que Tiago marcara su primer gol. Con dos polémicas decisiones arbitrales el Bidasoa se colocaba con la máxima diferencia obtenida hasta ese momento, cuatro goles, con dos lanzamientos desde los siete metros de Nacho Vallés. El Cajasol Ángel Ximénez entró entonces en unos momentos muy complicados, sin ideas en ataque, frente a un Bidasoa más resolutivo y eficaz ofensivamente. Ante el desconcierto local, Paco Bustos pedía su segundo tiempo con un marcador desfavorable de cuatro goles cuando restaban poco más de quince minutos para el final. El conjunto pontano no reaccionaba y con un marcador con seis goles de desventaja, el Cajasol Ángel Ximénez terminó por entregar definitivamente el encuentro, cuando ya llevaba algunos minutos sin dar señales de vida. Para colmo, Skrzyniarz paraba todo lo que le llegaba, lo que terminó desesperando al equipo local, que sólo quería que llegara el final. Con 22-30, Mario Dorado marcaba después de once minutos sin ver portería el equipo pontanés. Los minutos fueron pasando con un quiero y no puedo pontano, que se unía a una actuación nada afortunada de los colegiados cordobeses. El marcador, en todo caso, reflejó con justicia lo ocurrido en la cancha.

FICHA TÉCNICA Cajasol Ángel Ximénez, 30: De Hita (p); Aizen (6), Simonet (4), David Estepa (5), José Cuenca (1), Mario Dorado (1), Daniel Ramos (2) -siete inicial-, Elcio Carvalho (ps), Antonio Cabello (2), Dukic (1), Bernabéu (2), Tiago Sousa (2), Daniel Serrano (3), Claudio Ramos y McCormick (1). Bidasoa Irún, 36: Leo Maciel (p); Rodrigo Salinas (2), Mario Nevado, Xavi Tua (3), Xavier González (5), Ignacio Peciña (1), Marko Jevtic (1) -siete inicial-, Skrzyniarz (ps), Furundarena, Esteban Salinas (3), Mujica (8), Mielczarski (3), Matheus Da Silva, Gorka Nieto (3), Dariel García (3) y Nacho Valles (4). Parcial cada cinco minutos: 2-3, 5-5, 8-8, 10-12, 13-15, 16-18 (descanso), 18-21, 21-24, 21-27, 23-31, 26-33 y 30-36 (final). Árbitros: Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez. Excluyeron dos minutos a los locales Daniel Ramos (2) y Simonet, y a los visitantes Jevtic (2), Mielczarski, Matheus Da Silva e Ignacio Peciña. Descalificaron con roja directa a Tiago Sousa (m. 57), del Cajasol Ángel Ximénez. Incidencias: 800 aficionados en el Alcalde Miguel Salas de Puente Genil.

Suscríbete para seguir leyendo