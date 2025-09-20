Tenis de mesa
El Borussia Dusseldorf, duro rival del Cajasur Priego en Champions League
La eliminatoria se dilucidará en un enfrentamiento a ida y vuelta en noviembre y diciembre
El camino ya está dilucidado. Ahora solo queda que el sueño se mantenga lo máximo posible. La European Table Tennis Union (ETTU) realizó en Luxemburgo el sorteo para los octavos de final de la Champions League. El Real Cajasur Priego TM se enfrentará al Borussia Düsseldorf alemán, uno de los rivales más complicados de toda la competición.
La escuadra prieguense llega como segundo de grupo después de un primer stage donde sorprendió gracias a su gran nivel. La entidad cordobesa se clasificó a los octavos de final incluso antes de jugar su último partido, pero su poca experiencia en la Champions League le mantiene como un mero aspirante. Es por ello que se enfrentará al Borussia Düsseldorf, cabeza de serie número dos y subcampeón de la última edición de la Champions League. Uno de los equipos más laureados de toda Europa, pero no invencible.
La eliminatoria se desarrollará a ida y vuelta, siendo el primer partido en Priego de Córdoba durante el mes de noviembre, mientras que el segundo enfrentamiento tendrá lugar en Alemania en diciembre
