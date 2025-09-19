La FAB-Córdoba celebra su gala de cierre de la temporada 2024-25

En los Jardines de Sansueña, se realizó este jueves la tradicional Gala de la Federación Andaluza de Baloncesto en Córdoba, que tradicionalmente sirve como colofón al cierre de la temporada, en este caso de la última disputada, la 2024-25. Abrió el acto la delegada provincial de la FAB en Córdoba, Inmaculada Coba. Tras Coba se dirigió a los asistentes María Antonia Aguilar, presidenta del Imdeco y, por último, llegó el turno de palabra del diputado Antonio Martín Romero, delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba.

En la velada acto fueron reconocidas entidades y personalidades que destacaron en la recientemente finalizada temporada. Entre otros muchos, asistieron a la gala el presidente de la FAB y vicepresidente FEB, Antonio de Torres, María del Sol Merina, jefa de Servicio de Deporte de la Junta de Andalucía, María Antonia Aguilar, presidenta del Imdeco, Antonio Martín, diputado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Sebastián del Rey, gerente del Imdeco y Blas García, presidente de Prode.

Los galardonados en está edición en la Gala anual de FAB-Córdoba fueron el CDB Cabra, por el 25º aniversario de la fundación del club, el Colegio Virgen del Carmen, que cumplió su 60 aniversario, Cristian Carretero, árbitro que ascendió a Tercera FEB, agentes tutores de la Policía Local, por su colaboración con la FAB-Córdoba, José Palacios y Jaime Aguilera, por sus labores como directivos, el CD Cordobasket, el Ciudad de Córdoba CB, Marta Carmona y Alba Madrid, integrantes de la selección andaluza de minibasket campeona de España, y Marián Aguilar y Antonio Martín por la colaboración del Imdeco y la Diputación Provincial con los eventos de baloncesto organizados por la FAB-Córdoba.