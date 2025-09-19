El Cajasol Ángel Ximénez se estrena en casa ante Bidasoa

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este sábado ante el Bidasoa, su primer partido en casa de la temporada. El conjunto pontanés se estrena en el Alcalde Miguel Salas (17.30 horas, LaLiga+Plus) estrenando nuevo patrocinador, Cajasol, que se une al club de balonmano andaluz con más historia en la Liga Asobal, ya que el conjunto pontano disputa su decimotercera temporada consecutiva en la élite del balonmano nacional.

Recuerdos de la salvación

El enfrentamiento entre pontanos e irundarras ya fue el último de la pasada temporada, y en él los de Paco Bustos lograban la permanencia y ahora serán los que inauguren la campaña en Puente Genil. Por historia y lógica los vascos son los favoritos, pero las estadísticas en los enfrentamientos entre ambos equipos en Puente Genil no dicen esto. Cinco han sido las victorias de los pontaneses, tres para los irundarras y dos empates. Por lo tanto, la historia estadística señala que no hay un favorito claro, pese a que los de Irún están llamados a situarse en la zona noble de la tabla clasificatoria, sobre todo teniendo en cuenta que en esta campaña también disputarán competición europea. El partido será dirigido por los colegiados cordobeses Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez.

El Ángel Ximénez recibe el trofeo de campeón de la Copa de Andalucía, hace unas semanas. / José Saldaña

No cabe la duda que el encuentro entre cordobeses y guipuzcoanos se presenta igualado y todo puede pasar si repasan los resultados que se han dado entre ambos equipos desde que compiten en Asobal. Un partido en el que se atisba la importancia que tendrán las porterías, que deben marcar el devenir del marcador final. El último enfrentamiento en Puente Genil entre el Cajasol Ángel Ximénez y el Bidasoa de Irún supuso la salvación para los pontaneses con un marcador de 33-25, un abultado marcador, que a tenor por lo visto en el inicio de Liga de ambos equipos no se dará en esta ocasión. La igualdad es tal entre andaluces y vascos que el balance de goles a favor y en contra en sus enfrentamientos es el mismo, ambos consiguieron anotar el mismo número de goles que recibieron hasta ahora.

El Bidasoa llega a Puente Genil con la lección aprendida del último enfrentamiento y después de haber logrado la clasificación para entrar en la liguilla de grupos de la Europa League. Comenzó la Liga con una victoria en su feudo frente al Caserío Ciudad Real (32-25). En las filas irundarras milita Xavi Túa, jugador que militó durante muchas temporadas en el equipo pontanés, al que hay que unir jugadores del nivel de los hermanos Salinas, Gorka Nieto, Nacho Vallés y una portería de mucha solvencia con Skrzyniarz, que protagonizó 15 paradas en la primera jornada, así como el internacional argentino Leo Maciel.

Sin Mosquera ni Ahmed

Por su parte, los pontaneses no podrán contar con Domingo Luis Mosquera, que se encuentra recuperándose de su lesión y que se espera que esté disponible para la quinta jornada. En situación similar se encuentra el egipcio Ahmed, recuperándose en Barcelona de su lesión de hombro. Por lo demás estarán todos los que compitieron en el partido inaugural frente al Granollers, ante el que se perdió por 38-33. Después de un encuentro que tuvo dos partes bien diferenciadas, lo más positivo de la derrota fue comprobar el buen momento con el que ha iniciado la Liga Pablo Simonet, dirigiendo bien al equipo, además del buen comportamiento de la segunda línea. Para este sábado el equipo de Paco Bustos necesitará de mayor aportación de la primera línea, fundamental para aspirar al primer triunfo de la temporada.

El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil ha dispuesto que los socios y abonados puedan retirar una entrada gratuita para que puedan acompañar en el encuentro a estos, un partido que se presenta emocionante e incierto, como casi siempre en el inicio de cada temporada, por lo que se espera una gran entrada con muchos aficionados pontanos confiando en que los dos puntos se queden en Puente Genil.

Suscríbete para seguir leyendo