La Media Córdoba-Almodóvar 2025: día, hora de celebración y plazos de inscripción

Ya está de nuevo aquí. La trigésimo novena edición de la Media Maratón Córdoba-Almodóvar, que se celebra el próximo domingo, 28 de septiembre, contará con algunas novedades. La prueba, una clásica del atletismo cordobés, ha fijado de nuevo su punto de partida en el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. La Córdoba-Almodóvar está incluida en el circuito provincial y regional de carreras populares y está organizada pro el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, que contará con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba, la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara y el Ayuntamiento de Córdoba.

Salida e inscripciones

El Gran Pórtico del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara dará la salida, por segundo año consecutivo, a los más de 600 corredores que ya han confirmado su presencia en la 39ª Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, que se celebrará el domingo 28 de septiembre (9.00 horas) con importantes cambios en los últimos metros del recorrido, modificando la entrada en meta.

Pruebas paralelas

Además, de forma paralela se celebrará la segunda edición de la Carrera de 10 kilómetros Villarrubia-Almodóvar y la 24ª edición de la Carrera Popular para las categorías base, de forma que en total participarán de esta jornada de atletismo más de 1.200 corredores de todas las categorías, desde la cantera a los más competitivos a nivel popular.

Todos los corredores de la Media Maratón recibirán al finalizar la carrera una medalla conmemorativa (finisher), que podrá ser personalizada con su nombre y la marca obtenida. El plazo de inscripción finaliza el próximo domingo 21 de septiembre. Las inscripciones se pueden realizar on line en www.global-tempo.com y www.masatletismo.com.

Jesús Alguacil, en la victoria en la Media Maratón del año pasado. / MANUEL MURILLO

¿Qué sucedió el año pasado?

Jesús Alguacil y Cristina Camacho fueron los vencedores en una carrera que agotó el cupo de participantes previstos -700- y que estuvo enmarcada en el Reto de la Vega y en el Festival de Atletismo dentro del circuito provincial y 10k.

Jesús Alguacil, del Pura Cepa Runner, dio una exhibición de poder y ratificó su periodo de plenitud física al aventajar en algo menos de dos minutos a su inmediato perseguidor. El vencedor rompió la cinta de meta marcando un tiempo de 1:09:29, por delante de Juan Bautista Expósito, de Los Califas - Universidad de Córdoba, y Christopher Vázquez, del CD O Corres o Mueres. En féminas, el control de la ganadora también fue claro. Cristina Camacho, del Amigos de la Pirámide de Miraflores, marcó un crono de 1:26.05, dejando atrás a Sonia Grijota y a Virginia Moya.

La prueba de 10k estuvo muchísimo más reñida, quedando los tres primeros en el podio masculino en un estrecho margen de segundos. Juan Carlos Bonillo, del Club Califas de Hierro, fue el primero con un registro de 40.27, quedando a siete segundos de distancia Eduardo Martín y a cinco José Antonio Noguerol.