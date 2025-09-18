Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, nueva denominación del máximo exponente del balonmano andaluz

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Rafael Miguel Jiménez, presidente del Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil, formalizaron este jueves un acuerdo de colaboración mediante el cual el club pontanés adopta una nueva denominación: Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, según informó la entidad sin ánimo de lucro en un comunicado.

Este acuerdo supone un respaldo firme al deporte andaluz por parte de la Fundación Cajasol, que continúa reforzando su compromiso con la promoción del talento local y el impulso de iniciativas que fomentan valores sociales a través del deporte, continuaba la nota.

"Con este acuerdo, la Fundación Cajasol pone de manifiesto su apuesta decidida por el deporte como motor de cambio social, una herramienta educativa clave y una vía para combatir desigualdades. En este sentido, se trata de un apoyo que no sólo responde a criterios deportivos, sino también al convencimiento de que el deporte es un vehículo fundamental para la cohesión y el desarrollo de la sociedad andaluza", proseguía la información, que finalizaba exponiendo que "con esta nueva etapa, el club de Puente Genil refuerza su estructura y su proyección, manteniendo intacta su identidad y valores, y mirando al futuro con más ambición y responsabilidad".