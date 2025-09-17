Tomás Montenegro, el hombre gol del Salerm Puente Genil: «Estamos demostrando que podemos competirle a cualquiera»

El Salerm Puente Genil ha aterrizado en Segunda Federación con paso fuerte y sin complejos. Dos jornadas, dos victorias y un liderato compartido que refuerza la ilusión de un bloque que ha arrancado su nueva aventura superando pruebas de calado. Primero, en el Manuel Polinario, doblegando al histórico Xerez CD (2-1). Después, firmando una gesta en el mismísimo Estadio Nuevo Colombino, donde más de 10.000 espectadores fueron testigos de la caída del Recreativo de Huelva (1-2) ante un conjunto pontano que parece que por ahora no entiende de miedos.

Y en el epicentro de esa hazaña apareció Tomás Montenegro. El delantero hispano-argentino, máximo goleador del pasado curso en el Grupo 10 de Tercera RFEF con 16 tantos, se estrenó en la categoría con un cabezazo impecable que dio una histórica victoria en tierras onubenses. Un gol que encendió la euforia de la expedición rojinegra y que resuena todavía en Puente Genil, según confiesa el ariete en declaraciones a este periódico.

«Dos partidos, dos victorias, y el equipo muy compacto»

Porque va poco recorrido, pero el «9» ya se muestra orgulloso del camino andado en apenas dos semanas de campeonato: «Estamos muy contentos, muy satisfechos por el trabajo que estamos haciendo porque sabíamos que eran dos equipos históricos a los que nos enfrentábamos, con aspiraciones muy altas. Y nada, haciendo nuestro partido. El equipo estaba muy compacto, muy unido y así en esta dinámica creo que vamos en el camino».

El debut en la categoría, además, tuvo un sabor especial para él al firmar su primer gol en Segunda Federación: «Al final siempre a uno le gusta ir metiendo la bola, más siendo delantero. Y nada, si sirve para los tres puntos en este pedazo de estadio, pues imagínate. Muy eufórico, así que a ver si seguimos con la racha», afirma. «El míster, antes del partido con el Recreativo, nos dijo que fuésemos fieles a nuestro estilo, que sabíamos que íbamos a sufrir en algún momento, pero que íbamos a apretar. Aguantamos, en un bloque bajo el equipo muy bien. Conseguimos ponernos por delante dos veces, que eso es muy complicado en ese campo, y fue un partido muy completo de todos», reconoce.

En esa línea, el hispano-argentino también resalta la confianza adquirida: «Al final tenemos respeto por la categoría, por los rivales, por el estadio, por todo, pero estamos demostrando que podemos competirle y ganarle a cualquiera».

La afición del Salerm Puente Genil desplaza al Nuevo Colombino celebra uno de los goles pontanos. / LOF

Un pueblo volcado y un objetivo claro

Y en mitad de tanta ebullición, la marea rojinegra también está teniendo un papel considerable: «El pueblo está volcado. Desde el año pasado, que ya se hizo un muy buen año, la gente está muy encima de nosotros y nada, súper contentos. Es una motivación más para seguir, ya que esta semana viene el UCAM Murcia y es otro equipazo», comenta el delantero.

Eso sí, el discurso general se mantiene con los pies en la tierra. «En cuanto a objetivos no se ha hablado nada, pero siendo realistas, para un recién ascendido el objetivo es mantenerse. Lo que venga después, bienvenido sea, pero sabemos que mantener esta categoría es muy difícil. Así que disfrutar partido a partido y seguir en esa dinámica», señala el hijo del mítico Ariel Montenegro, icono del Córdoba CF, que igualmente tiene claro lo que espera de este curso a nivel individual: «Quiero seguir igual que el año pasado, jugar, tener minutos, porque con eso coges confianza y llegan los goles. Daré lo que se necesite. Si me va bien a mí, al equipo también».

