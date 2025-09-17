Lamine no se recupera para viajar a Newcastle y De Jong entra en la lista

Lamine Yamal, con una pubalgia mal curada y que en la Federación Española de Fútbol intentaron controlar con analgésicos para indignación del técnico azulgrana Hansi Flick, no podrá participar en el estreno del Barça en la Champions.

El equipo barcelonista, que juega este jueves en Newcastle (21.00 h.) en la primera jornada de la liguilla de la Champions, ya sabe que no podrá contar con el extremo de Rocafonda, que no se subió este miércoles al avión rumbo a Inglaterra (sí lo hará para participar en la gala del Balón de Oro del próximo lunes, donde pelea con Ousmane Dembélé por el preciado galardón). Quien sí que entró en la lista europea fue el neerlandés Frenkie de Jong, que tampoco pudo participar el pasado domingo en la goleada frente al Valencia -el puesto fue para Marc Casadó- y cuya presencia en el once se da por descontada.

Ha reclutado Flick a 22 futbolistas para el debut en la Liga de Campeones, competición que en el club tienen entre ceja y ceja tras quedar apeado el equipo el curso pasado en la penúltima frontera frente al Inter.

En St. James Park se encontrará el Barça con un Newcastle que marcha décimo en la Premier y que sólo ha podido ganar uno de los cuatro encuentros disputados esta temporada en su liga. Le tocará a Flick resolver varios entuertos. El principal, el relevo de Lamine en el extremo diestro. Le tocó contra el Valencia al sueco Roony Bardghji, aunque apenas asomó durante los 45 minutos en que participó. Mucho más activo se mostró Marcus Rashford, extremo izquierdo titular el domingo tras el breve castigo a Raphinha por llegar tarde a la sesión de activación (el brasileño, que recuperará la titularidad ante el Newcastle, respondió marcando dos goles).

Queda por ver si Robert Lewandowski, bigoleador contra el Valencia, podrá volver al once inicial ante el gran nivel que está mostrando Ferran Torres en este inicio de curso. O si Ronald Araujo, que está perdiendo el paso, puede hacerse con un hueco en un centro de la zaga donde Eric Garcia acompañó a Pau Cubarsí en el último encuentro de Liga.

Suscríbete para seguir leyendo