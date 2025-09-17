El estadio de San Eulogio reabre tras dos décadas de abandono

El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) abrió este miércoles las instalaciones del estadio San Eulogio tras la finalización de la primera fase de reforma de dicho equipamiento y después de que haya permanecido en estado de abandono durante 20 años. En un primer momento está siendo utilizado para entrenamientos del Club Fray Albino Racing Córdoba, el Club de Rugby Mezquita y el fútbol femenino City Ladies. A partir de octubre, estará a disposición de los centros educativos de la zona (Fray Albino y las Mercedarias) para el desarrollo de sus actividades deportivas, previa solicitud al Imdeco.

Un momento de la inauguración del estadio de San Eulogio. / CÓRDOBA

El organismo autónomo, que llevará en gestión directa el estadio, cursará una petición a la Real Federación Andaluza de Fútbol para que elabore un informe técnico en el que se refleje qué competiciones se pueden desarrollar en el estadio, teniendo en cuenta que el campo cuenta ahora con un vallado provisional y que las gradas no se pueden usar porque entran en el proyecto de segunda fase de reforma del equipamiento.

La primera fase de la remodelación del histórico estadio se ha centrado en el terreno de juego, lo que ha permitido cambiar el antiguo campo de albero por uno de césped artificial. Se podrá jugar a fútbol 11, a fútbol 7 y a rugby. Esta primera fase se ha desarrollado con un presupuesto de 755.964 euros más 147.412 euros de modificado. También se ha procedido a la rehabilitación del muro interior que linda con el colegio, al vallado perimetral de seguridad y a la reposición del cable sustraído en agosto, un hecho que impidió que la instalación pudiera abrirse el 18 de agosto como estaba previsto. Estas actuaciones suman 51.593 euros. Igualmente se contemplan 10.000 euros más para dotar de mobiliario a los vestuarios. La segunda fase se centrará en las gradas, en el edificio de administración y entrada y en todo el vallado del campo. En este momento se derribará también el muro perimetral que rodea a todo el estadio, a excepción de la puerta de entrada.

Marián Aguilar, durante la inauguración para entrenamientos de San Eulogio, este miércoles. / CÓRDOBA

La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, visitó las instalaciones durante el horario de entrenamiento de los clubes y afirmó que “es una gran satisfacción ver cómo este estadio, abandonado durante tantos años, por fin ha recobrado la vida y está lleno de deportistas que disfrutan de su práctica en unas instalaciones acorde a sus necesidades”. Aguilar comentó que “el camino ha sido largo y complicado hasta el último momento, pero desde que llegamos a este equipo de gobierno teníamos claro que poner en servicio San Eulogio era uno de los objetivos principales del Área que dirijo, y en eso nos hemos empleado a fondo hasta llegar hoy aquí”. Aguilar ha manifestado que “actuar en este equipamiento era una deuda con el barrio y sus vecinos, pero también con el conjunto de Córdoba” y ha añadido “que contar con San Eulogio operativo en nuestra nómina de equipamientos municipales es muy importante dentro de nuestro modelo de ciudad, que apuesta por hábitos de vida saludables y por que la práctica deportiva se pueda desarrollar en las mejores condiciones”.