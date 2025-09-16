El Atlético Melilla, último escollo para el Palma del Río en su camino hacia un Primera en Copa

El Atlético Palma del Río ya conoce cuál será su rival en la fase previa de la Copa del Rey. El sorteo, celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, emparejó al conjunto cordobés con el Atlético Melilla, en un cruce que definirá quién da el salto a la primera ronda del torneo copero, donde esperan los equipos de LaLiga EASports.

Ida en La Espiguera, vuelta en el Sergio León

La eliminatoria se disputará a doble partido. La ida tendrá lugar el 28 de septiembre en el Campo de Fútbol La Espiguera, mientras que la vuelta se celebrará el 5 de octubre en el Estadio Municipal Sergio León. El recinto palmeño estrenará así su nueva denominación, aprobada el pasado verano en homenaje a su gran referente, actualmente en plantilla y todavía en activo. Y el premio es mayúsculo: el ganador del cruce tendrá como recompensa un duelo frente a un Primera División, salvo los cuatro que disputan la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club).

El Atlético Melilla milita en la Primera Autonómica de la ciudad autónoma, aunque hasta hace dos temporadas competía en el Grupo 9 de Tercera Federación. Tras su descenso en 2023, se quedó a las puertas del regreso el curso pasado, acabando segundo en su liga. Este año, tras ocho jornadas, ocupa nuevamente la segunda plaza con 16 de 24 puntos posibles, solo superado por el Melilla B.

En cuanto al Palma del Río, su estreno liguero en la División de Honor Andaluza se saldó con un empate casero frente al La Palma onubense, conjunto recién caído de Tercera RFEF.

La ilusión de Sergio León

El delantero palmeño y mano inocente en el sorteo, Sergio León, también quiso restar solemnidad al cruce con su habitual cercanía: «Un viaje en barco, o avión, no sé cómo iremos. Contento. Partido a partido, primero allí y después en casa. Intentar sacar un buen resultado y después materializarlo en casa». El futbolista, con pasado en clubes como Betis, Valladolid, Osasuna, Levante o Elche, es hoy la figura que da nombre al estadio de su ciudad, además de referente absoluto del club en el que dio sus primeros pasos, al que regresó en el verano de 2024 tras cerrar su etapa en el Eibar, en Segunda División, e incluso relaciones con otro club provincial como el Córdoba CF en su retorno al fútbol profesional.

Así, el Atlétoco Palma del Río ha quedado encuadrado en la denominada Copa C, donde también se medirán Manises-Los Garres y Sporting Ceuta-Maracena. El resto de cruces de esta ronda son los siguientes:

Copa A: Textil Escudo-Negreira, Puerto de Vega-Alberite, Getxo-Real Betis Valladolid.

Copa B: Atlétic Sant Just-Atlético Calatayud, Sant Jordi-Lourdes.

Copa D: Campanario-Yuncos, Inter de Valdemoro-Universitario.

Con todo, la atención en clave cordobesa se centra en ese doble choque frente al Atlético Melilla, donde el bloque palmeño buscará acercarse al sueño de recibir en casa a un Primera.