Victoria para el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco y derrota para el Ciudad de Lucena

La segunda jornada en el grupo 10 de Tercera RFEF dejó un balance variado para los equipos cordobeses. El Ciudad de Lucena cayó por la mínima en su visita al Atlético Central (1-0), mientras que el CD Pozoblanco firmó un triunfo de peso en Coria (1-2) y se mantiene en la parte alta de la tabla. Además, el Córdoba CF B estrenó su casillero de victorias en casa al imponerse al RB Linense (2-0), confirmando su progresión en este arranque liguero.

Atlético Central - Ciudad de Lucena (1-0)

El Ciudad de Lucena no pudo sumar en su visita al Atlético Central y cayó por la mínima (1-0) en un partido igualado. El primer tiempo estuvo marcado por el equilibrio, con un conjunto lucentino serio en defensa, con un Rafa Gálvez llevando la voz cantante a la hora de frenar los intentos locales. La ocasión más clara llegó en una internada de Hugo Fuentes, que obligó al portero rival a intervenir tras un disparo cruzado.

Tras el descanso, el cuadro sevillano avisó primero, aunque Froilán Leal respondió con seguridad. Poco después, el Lucena rozó el gol en una segunda jugada que Hugo Fuentes no logró convertir. Sin embargo, superada la hora de juego, Silvio adelantó al Central con el único tanto del encuentro. Rafa Gálvez tuvo el empate en un saque de esquina, posteriormente, pero el marcador no se movió. Por tanto, los de Antonio Jesús Cobos regresan de vacío de la segunda jornada del campeonato.

Coria CF - CD Pozoblanco (1-2)

Por su parte, el CD Pozoblanco logró su segunda victoria consecutiva en su visita al Coria CF (1-2) en un partido con muchas ocasiones desde el inicio. Los primeros minutos fueron frenéticos, con llegadas en ambas áreas. Abizanda rozó el gol en el 12, mientras que los locales respondieron con una ocasión clara que se marchó fuera y con un disparo que obligó al portero pozoalbense a intervenir con acierto. Pese al dominio inicial del conjunto local, el equipo de Alberto Fernández se adelantó sobre el ecuador del primer acto gracias al tanto de Fran Gómez, que firmó el 0-1.

En la segunda mitad el duelo se equilibró, con un Pozoblanco más asentado que supo contener los intentos del conjunto sevillano. Carmona, por el lado anfitrión, estrechó el marcador con el 1-1 tras algo de tanteo, aunque el premio definitivo para los vallesanos llegó en el 78, cuando Arona Diawara marcó el segundo y certificó el triunfo visitante, ajustado pero merecido. Tres puntos valiosos, a la par que trabajados, para un Pozoblanco que se mantiene en lo más alto de la tabla en este arranque de Liga.

Córdoba CF B - RB Linense (2-0)

El Córdoba CF B estrenó su casillero de victorias en casa tras imponerse al RB Linense (2-0) en un encuentro en el que supo madurar el partido. Los compases iniciales fueron de tanteo, con los de Gaspar Gálvez asentando su propuesta y manteniendo la igualdad hasta que, en el minuto 32, Viti apareció para adelantar a los blanquiverdes con el 1-0.

En la segunda mitad, el filial cordobesista gestionó la ventaja con solidez y esperó su momento para sentenciar. Ese llegó en el 90, sobre la bocina, cuando Pablo Muñoz cerró el triunfo con el segundo gol. Tres puntos trabajados para un filial blanquiverde que ya comienza a carburar.

Suscríbete para seguir leyendo