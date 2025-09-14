El Salerm Puente Genil asalta el Nuevo Colombino y vence al Recreativo de Huelva

Lo volvió a hacer. El Salerm Puente Genil dio un golpe de autoridad en su visita al Nuevo Colombino. En un escenario imponente y frente a un rival histórico como el Recreativo de Huelva, los pontaneses supieron sufrir, aprovechar sus momentos y acabar llevándose tres puntos. Con goles de Carlos Ramírez y Montenegro, el conjunto de Álvaro Cejudo firmó su segunda victoria consecutiva en este inicio liguero y confirmó sus buenas sensaciones en la nueva categoría.

Intensidad e igualdad

El Nuevo Colombino acogió un inicio de partido en el que el Recreativo de Huelva quiso imponer su condición de local. Durante los primeros veinte minutos llevó la iniciativa, con mayor posesión y alguna llegada al área, aunque sin convertir ese dominio en ocasiones claras. El Salerm Puente Genil, bien asentado atrás, mantuvo la solidez y apenas concedió espacios a los onubenses, con una defensa rojinegra muy concentrada.

Superado ese tramo inicial, el conjunto pontanés supo dar un paso adelante y equilibrar el choque. El encuentro se volvió más parejo, con ambos equipos bien posicionados y sin excesivo trabajo para los porteros.

La ocasión más clara llegó en el 35, cuando Carlos Ramírez se plantó solo ante el meta local en un mano a mano que pudo abrir el marcador, pero la definición no encontró portería. La réplica del Recre llegó poco antes del descanso con un remate de cabeza de Caye, que detuvo sin apuros Benito del Valle. Así se cerró una primera mitad intensa e igualada, con el 0-0 en el marcador y todo por decidir en la segunda parte.

Acción del choque entre el Recre y el Salerm en el Nuevo Colombino. / LOF

Carlos Ramírez y Montenegro, salvadores

La reanudación se produjo con un Recreativo de Huelva más incisivo. El Decano imprimió ritmo, buscó los espacios y llegó con frecuencia al área rival, aunque la zaga del Salerm Puente Genil se mostró ordenada y supo evitar que las aproximaciones locales se tradujeran en ocasiones claras. El choque se rompió en el minuto 66. Una gran acción individual de Cacho acabó con un rechace que Carlos Ramírez aprovechó para abrir el marcador con un disparo certero, poniendo el 0-1 en el Nuevo Colombino.

El gol no desanimó a los albiazules, que reaccionaron de inmediato. Paolo probó fortuna con un disparo que se marchó por el lateral de la madera y, apenas cinco minutos después, llegó el empate. Caye Quintana apareció en el área para culminar una jugada de ataque y firmar el 1-1 en el 71’.

El impulso del tanto llevó a los onubenses a seguir empujando en busca de la remontada, pero los de Álvaro Cejudo golpearon de nuevo. En el 79, un centro medido encontró la cabeza de Montenegro, que con un gran testarazo devolvió la ventaja a los pontaneses (1-2).

El tramo final fue un asedio del Recreativo, que acumuló llegadas y volcó el juego sobre el área de Benito del Valle. Sin embargo, la firmeza defensiva de los rojinegros evitó el empate y terminó por sellar una victoria de prestigio, la segunda consecutiva en este arranque liguero.

Ficha técnica 1 - Recreativo de Huelva: Jero Lario, Leo Mascaró, Bonaque, José Carlos, Paolo, Mena, Caye, Antonio Domínguez, Álex Bernal, Mario Da Costa, Néstor Senra. Entrenador: Pedro Morilla. Cambios: Carrasco por Senra (66’), Dani Romero por José Carlos (66’), Antonio Arcos por Da Costa (77’), Iván Romero por Mena (77’), Almeida por Domínguez (84’). 2 - Salerm Puente Genil: Benito del Valle, Marcos Pérez, Jesús Pozo, Iván Vela, Rafita, Carlos Ramírez, Joel Armengol, Polaco, Ismael García, Alan Araiza y Salva Vegas. Entrenador: Álvaro Cejudo. Cambios: Montenegro por Polaco (59’), Cacho por Alan Ariza (59’), Lalo por Carlos Ramírez (68’), Azael por Rafita (72’), Juanjo por Salva Vegas (72’) Goles: 0-1 (66’) Carlos Ramírez. 1-1 (71’) Caye Quintana. 1-2 (79’) Montenegro. Árbitro: Ángel Caro (C. Extremeño). Tarjetas: a Polaco (5’), Álex Bernal (26’) Estadio: Estadio Nuevo Colombino.

