Oblique Seville se confirma como el heredero de Usain Bolt

La tensión máxima se liberó en cuestión de 10 segundos en las dos finales de 100 metros que cerraron la segunda jornada de los Mundiales de Atletismo de Tokio con la esperada victoria de Melissa Jefferson y con el triunfo de Oblique Sevilla con Kishane Thompson como escudero para recuperar el trono para Jamaica que dejó vacante Usain Bolt tras su retirada.

El oro olímpico Noah Lyles no era favorito en el hectómetro y estuvo lejos de revalidar el título que logró en Budapest. Thompson dominó la final hasta el ecuador, pero Sevilla demostró mejor resistencia a la caída de la velocidad y ganó con marca personal (9.77), seguido por su compatriota (9.82) y por Lyles (9.87). El botsuano Letsile Tebogo hizo nula y fue descalificado.

El gran Usain Bolt celebró la victoria en la zona noble del Estadio Nacional, un título que habían logrado el 'tramposo' Justin Gatlin, Chris Coleman, Fred Kerley y Lyles para Estados Unidos en las últimas cuatro ediciones tras las victorias del 'Relámpago' en Berlín'09, Moscú'13 y Pekín'15 (en Daegu'11 fue descalificado en 'semis' y el oro fue para otro compatriota, Yohan Blake).

En féminas, la estadounidense Sha'Carri Richardson pasó a la final por tiempos y no tuvo opciones de defender el título (quinta con 10.94). Por delante, Melissa Jefferson-Wooden confirmó su dominio con marca personal y récord de los Campeonatos (10.61) y ya es la cuarta de la historia tras Florence Griffith, Elaine Thompson y Shelly Ann Fraser-Pryce.

Melissa Jefferson-Wooden ganó con autoridad / AP

La jamaicana Tina Clayton (21 años) logró su primera medalla individual, una plata de mucho valor con marca personal por cinco centésimas (10.76), y la santaluciense Julien Alfred completó el podio (10.84). Mención especial para la veterana Fraser-Pryce en su última prueba individual a los 39 años (sexta con 11.03) con 10 títulos mundiales y tres olímpicos en su palmarés.

'Pelotazo' de Gressier

La final de 10.000 metros provocó un vuelco que se veía venir en los últimos tiempos. Seducidos por el dinero de la ruta, los fondistas africanos ya no son tan dominadores en las 25 vueltas a la pista y este domingo se ha demostrado definitivamente con la primera victoria de un atleta nacido en Europa desde hace 41 años (el italiano Alberto Cova en Helsinki'83).

El francés Jimmy Gressier, un atleta peculiar que se hizo famoso por correr con una gorra blanca, volvió a demostrar que es el más inteligente cuando se calza las zapatillas y se mantuvo agazapado en una final lenta en la que apareció en el momento clave. Antes, marcaron el ritmo el sueco Andreas Almgren, los japoneses Kasai y Suzuki y el estadounidense Grant Fisher.

Jimmy Gressier no se lo creía / EFE

A más de dos minutos del récord mundial del ausente Berihu Aregawi y con el ugandés Joshua Cheptegei ya entregado a la ruta, la final se decidió en la última vuelta, con el hispanoburundés Thierry Ndikumwenayo aún en liza. Y cuando Almgren y el etíope Yomif Kejelcha se disputaban la victoria, emergió Gressier para imponerse con 28:55.77 en la final más lenta de la historia.

Kejelcha repitió la plata de Doha'19 con 28:55.83 y el exochocentista Almgren se colgó un bronce de mucho valor (28:56.02). El bronce europeo Ndikumwenayo acabó desolado tras pelear por una plaza de finalista que le arrebató el estadounidense Fisher (28:57.85) por 122 centésimas. "Estoy muy triste", dijo. Una pena. Vale un potosí como atleta y como persona.

La 'doctora' Pérez, a la final

Marta Pérez repitió éxito en una pista fetiche, un Estadio Nacional en el que fue novena en los Juegos de Tokio. La salmantina compitió a la perfección en una semifinal de 1.500 que lideró desde el 400 la favoritísima keniana Faith Kipyegon y apretó los dientes en la recta para acabar quinta con 4:01.19 con victoria de la 'recordwoman' mundial a medio gas (4:00.34).

Marta Pérez, de camino hacia la final / RFEA - SPORTMEDIA

La discípula de Antonio Serrano disputó su quinta semifinal seguida en un año difícil, ya que la licenciada en Medicina empezó muy tarde por la lesión que se produjo al irse al suelo en el Europeo de Cross en diciembre de 2024. En la otra, pasaron la keniana Nelly Chepchirchir (4:06.86), la australiana Jessica Hull (4:06.87) y la estadounidense transgénero no binaria Nikki Hiltz (4:07.04).

Otros dos campeones

La batalla por el título en la longitud apenas duró un minuto, lo que tardó la estadounidense Tara Davis-Woodhall en irse a 7,08 metros en el salto que abrió la final. Esposa del campeón paralímpico Hunter Woodhall (400), la tejana también se vistió de oro en París un mes antes y escaló un puesto en el podio tras su plata en Budapest'23 tras la alemana Malaika Mihambo.

Tara Davis-Woodhall lideró la longitud desde el primer salto / AP

Y eso que la alemana Malaika Mihambo peleó hasta sus 6,99 en el cuarto salto al que respondió David-Woodhall con unos estelares 7,13. La sorprendente tercera posición fue para la colombiana Natalia Linares (6,92), quien se une a la bicampeona en triple Catherine Ibargüen y a la jabalinista Flor Ruiz como únicas medallistas del país en la historia de los Mundiales.

La bicampeona olímpica Valarie Allman culminó su escalada mundialista en un disco que domina con autoridad. Bronce en Eugene'22 y plata en Budapest'23, la estadounidense reinó con 69,48, la neerlandesa Jorinde Van Klinken fue plata (67,50) y la cubana Silinda Morales cerró el podio (67,25). La bicampeona Elkasevic, croata, acabó quinta con 65,82.

La calificación de la altura se cobró una víctima de tronío, uno de los atletas más mediáticos. El eternamente 'tocado' italiano Gianmarco Tamberi defendía título y se quedó en unos tristes 2,16. Sí pasó sin apuros el neozelandés campeón olímpico Hamish Kerr, así como Oleg Doroshchuk, Sangyeok Woo, JuVaughn Harrison y precisamente un transalpino, Matteo Sioli.

Gianmarco Tamberi, llorando su eliminación / AP

Enorme Paula Sevilla

Paula Sevilla sigue con su año mágico gracias al cambio del 200 al 400. Bronce en el Europeo de Apeldoorn, la discípula de José Luis Calvo pasó a 'semis' en la vuelta a la pista con otra marca personal por cinco centésimas (50.65) al día siguiente de disputar el 4x400 mixto. Tiene trabajo la solanera, ya que en principio es pieza clave en 4x100 y en el relevo largo.

El nombre propio es la campeona olímpica y 'recordwoman' mundial de 400 vallas. Esquiva con los mítines para desgracia de los aficionados, la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone elegió el liso y corrió en 49.41, aunque la bahreiní defensora del título Salwa Eid Naser (49.13) es favorita sin olvidar a la dominicana Marileydi Paulino con 49.85 (oro en Budapest'23 y París'24).

Paula Sevilla estará en las semifinales / RFEA - SPORTMEDIA

El favorito estadounidense Jacory Patterson, de 25 años, se quedó a cinco centésimas de su marca personal (43.90) en su debut internacional. Su compatriota Khaleb McCrae (44.25), el sudafricano líder del año Zakithi Nene (44.34) y los botsuanos Bayapo Ndori (44.36) y Kebinatshipi (44.48) también destacaron, igual que el italiano Edoardo Scotti con récord nacional (44.45).