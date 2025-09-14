Lo que no se vio del Real Sociedad - Real Madrid: Xabi Alonso no entiende a Gil Manzano, su padre anima a la Real y Toshack se lleva todos los aplausos

El Madrid salió del encuentro frente a la Real Sociedad más refortalecido de lo que lo hubiera hecho con el aluvión que prometía Mbappé en su nueva exhibición. El hecho de resistir con 10 durante más de una hora, después de una roja que Xabi Alonso no vio ni entendió, le da más poder a su propuesta. Por el sentido de poner a ocho jugadores defensivos aguantando el temporal que propuso el cuadro donostiarra después de recortar por medio de Oyarzabal.

Ocho atrás y Vinicius fuera

Xabi Alonso vivió su primera gran prueba de resistencia como entrenador. No se puede comparar a los tres tantos anulados contra el Mallorca. La roja de Huijsen le agrió de sobremanera: "No quiero hacer de mi intervención un monólogo arbitral, pero ganar en Anoeta es difícil y hoy lo es más". El técnico habló del "alivio" que tuvo Huijsen tras una victoria que requirió un esfuerzo grupal y que permitió ver al técnico más pragmático. Los ocho efectivos defensivos fueron prueba de ello.

Esto provocó gestos de contrariedad entre los sacrificados, como Vinicius, quien entendió a medias su cambio. Pero con Xabi Alonso está claro: el que no presiona y comparte el esfuerzo colectivo, se queda atrás en momentos como este. El entrenador se fue con un gesto serio, pero evitó caer en el discurso de golpear contra todo y contra todos, cuando se trata de cuestionar al sistema arbitral. Su indignación la plasmó en el campo, pidiendo reiteradamente una revisión del VAR que no llegó.

La victoria provocó que su enfado se dilueyse con el paso de una rueda de prensa en la que terminó recordando a John Benjamin Toshack. Fue el gran momento de la previa. Xabi Alonso estuvo muy cariñoso con su primer técnico en la élite, al que abrazó antes y después de la entrega de insignia de oro y brillantes. El vasco supo separar entre el presente y el pasado, llegando a pedir que le preguntasen en euskera y los medios que le siguieron con el filial donostiarra.

Periko Alonso, realista incluso contra su hijo

Xabi Alonso sí es profeta en su tierra. El único al que aplaudieron durante la presentación de la alineación del Real Madrid. En la grada estuvo su padre, Periko, exfutbolista, pero al que los colores le pudieron más que la filiación familiar. El exazulgrana fue uno de los hinchas más activos de la Real en el intento de remontada ante el conjunto de su hijo, que acabó saliéndose con la suya. Donosti es una ciudad de fútbol y eso se nota nada más entrar.

Las camisetas de la Real son la indumentaria casi obligatoria para ir a un Estadio de Anoeta que ganó calor con la pérdida de las pistas de atletismos. Un campo que ha sido de esencia europea en las últimas temporadas y que ahora se reacostumbra a una nueva realidad más sufrida. Con todo, tiene el paladar educado, como se demostró con el homenaje a Toshack, pero también en la admiración contenida por los regates de Mbappé, un jugador al que ya sufrió frente al PSG.

De ahí que también supo diferenciar al Xabi Alonso vestido con traje de enemigo universal. El que representa un Madrid que mantiene el liderato con un pleno de victorias firmadas por el técnico vasco. Por eso, los ocho defensas. De ahí que nadie sea titular absoluto. Así se entiende que no tenga rencor más allá del partido. Y con estas bases de pensamiento, que aprendió de Toshack y tantos otros maestros de primera fila, quiere ganarse el respeto.