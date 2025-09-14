Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo

Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella

Pedro Martínez durante un partido de Copa Davis.

Redacción

El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).

El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.

