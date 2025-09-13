El Salerm Puente Genil visita al Recreativo en busca de otro golpe de autoridad

No hay mejor manera de medir el inicio de curso que con una visita al Nuevo Colombino. Allí espera el Recreativo de Huelva, decano del fútbol español y uno de los grandes favoritos al ascenso en este Grupo 4 de Segunda RFEF. Y es que hasta tierras onubenses viaja el Salerm Puente Genil esta semana, donde afronta este domingo a las 18.30 horas su segundo compromiso liguero, al que llega cargado de ilusión tras un estreno soñado en casa.

Pontaneses y onubenses no se cruzaban desde la temporada 2021-2022, cuando coincidieron en Tercera RFEF. Aquella vez, el triunfo cayó del lado rojinegro con un 3-1 que aún permanece en la memoria de la afición del Manuel Polinario. Ahora, el contexto es distinto: el Recre llega como recién descendido y con la ambición de regresar cuanto antes a Primera RFEF, mientras que el Salerm busca consolidarse paso a paso en su nueva categoría.

Ilusión tras un buen inicio

El debut liguero dejó grandes sensaciones en Puente Genil. El equipo pontanés venció 2-1 al Xerez CD, otro rival histórico y exigente. Más allá del marcador, los de Álvaro Cejudo mostraron intensidad, carácter y capacidad de reacción. Elementos que ilusionan a la parroquia cordobesa en este inicio de temporada.

Por su parte, el Recreativo de Huelva afronta la campaña con la vitola de aspirante. Descendido recientemente de Primera RFEF, cuenta con plantilla, experiencia y respaldo de una afición que convierte el Nuevo Colombino en un escenario de máxima dificultad. El equipo albiazul también comenzó sumando de tres, imponiéndose por 0-2 al filial del Almería, un resultado que confirmó su solidez y pegada. Eso sí, para el duelo no podrá contar con los servicios de Malam Camará, Roni, Alejandro Viedma, bajas seguras.

Competir sin complejos

El Salerm llega sin presión añadida y con la oportunidad de poner a prueba sus credenciales ante un rival de los más fuertes del grupo. Repetir la intensidad mostrada en la primera jornada y mantener la concentración durante los noventa minutos serán factores determinantes si los pontanenses quieren puntuar en Huelva, de donde escaparon con derrota, sin embargo, de su última visita: en la 2021-2022, con un marcador de 2-0 para los locales.

Así, el encuentro en el Nuevo Colombino se presenta como una gran prueba para medir el verdadero nivel de este Salerm Puente Genil, que viaja con la ilusión intacta y la ambición de demostrar que puede competir de tú a tú con cualquiera en Segunda RFEF.

El aviso del Decano

Por el bando local, el técnico albiazul, Pedro Morilla, tampoco se fía un ápice del cuadro pontanés, al que cataloga, como poco, de ser un bloque que «va al límite» en todos los aspectos: «Es un equipo que compite muy bien, está muy bien trabajado, sigue más o menos con el bloque del año pasado, el bloque del ascenso y que sabe muy bien jugar sus cartas. Es un equipo que va al límite en todo, que trabaja muy bien la estrategia, que tiene muchos puntos buenos para que nosotros tengamos que hacer un buen partido para estar cerca de de ganar. Tenemos que hacer muchísimas cosas bien», aseveró en vísperas del encuentro.

Y es que desde territorio onubense recelan del Salerm, que ya en su último careo probó lo que es llevarse los tres puntos frente al Decano, tras el 3-1 sellado en el Manuel Polinario durante la segunda vuelta del curso 2021-2022 en Tercera Federación. «Me merece todo el respeto por muchas cosas porque creo que es un equipo que va a dar guerra en muchos partidos con su modelo de juego, que no dan nunca un partido por perdido y que saben cuándo replegarse, que sea se atreve a a presionar más alto, a jugar de tú a tú en campos contrarios», apuntó.

