El Real Madrid anuncia que se quejará a la FIFA por los arbitrajes de la Liga

La guerra del Real Madrid con los árbitros es la historia de nunca acabar. Ha bastado una decisión perjudicial para los intereses blancos este sábado para que rebrote con fuerza. Tras la victoria por 1-2 contra la Real Sociedad, el club ha anunciado a través de Real Madrid TV que está preparando un informe sobre los arbitrajes de esta temporada y la pasada para enviarlo a la FIFA.

"El Real Madrid está preparando un informe con todo lo ha sucedido durante estas primeras cuatro jornadas de Liga y lo que aconteció la temporada pasada. Un dosier para enviárselo a la FIFA y que tome nota con lo que está pasando en el fútbol español, desde el punto de vista arbitral", ha anunciado la televisión oficial del club.

La expulsión de Huijsen

El anuncio ha llegado después de que Jesús Gil Manzano haya expulsado con roja directa a Dean Huijsen este sábado. El central blanco ha frenado claramente en falta a Mikel Oyarzabal y el árbitro ha entendido que era el último hombre, pese a que Éder Militao se encontraba bastante cerca de la acción.

El VAR, que esta temporada tiene instrucciones de no entrar en jugadas interpretables (y esta lo era), ha decidido no intervenir, por lo que el Real Madrid ha tenido que jugar una hora de partido con un jugador menos. Una decisión, la del árbitro de campo, muy discutible que ha provocado esta reacción del Real Madrid.

La opinión de Xabi Alonso

O más bien el anuncio, porque se da a entender que la preparación de ese presunto informe ya estaba en marcha y que, simplemente, el Madrid ha decidido darlo a conocer en el día de hoy tras sentirse agraviado por la roja a Huijsen.

Al respecto de la expulsión. Xabi Alonso mostró su malestar en rueda de prensa. "Para mí era amarilla, porque Militao estaba cerca y el balón no estaba controlado. Esa es mi interpretación, pero no la del árbitro. Me dio su explicación de la expulsión, y no me convenció del todo, pero no hay nada que pueda hacer", dijo el técnico vasco, que consideró que era un "error manifiesto" que habría requerido la intervención del VAR.

Suscríbete para seguir leyendo