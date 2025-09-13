Pozoblanco, Córdoba B y Ciudad de Lucena buscan prolongar su buen inicio en Tercera RFEF

La Tercera RFEF ha vuelto a rodar y lo ha hecho con una sonrisa para los equipos cordobeses. Ciudad de Lucena, CD Pozoblanco y Córdoba CF B han iniciado la temporada con buen pie en el Grupo 10, sumando resultados positivos que alimentan las aspiraciones de tres conjuntos que comparten el mismo objetivo: meterse en la pelea por el ascenso y, como mínimo, alcanzar los puestos de play off.

En la primera jornada, el Ciudad de Lucena firmó un triunfo en casa frente al Utrera (3-2), confirmando una vez más su candidatura a estar arriba. También arrancó con contundencia el CD Pozoblanco, que se impuso por 3-0 al Ceuta B. Por su parte, el Córdoba CF B rescató un empate (1-1) en su visita al Atlético Onubense, un punto que sabe bien para un filial que busca crecer respecto a la pasada campaña.

En busca de dar el salto

El conjunto lucentino parte, un año más, como uno de los favoritos de la categoría y este domingo visita al Atlético Central (12.00 horas). Ya la temporada pasada fue capaz de terminar segundo con 68 puntos, un registro que le permitió disputar los play off. Sin embargo, el sueño del ascenso se truncó en la segunda ronda ante el Atlético Central. Un curso más, el conjunto de Antonio Jesús Cobos presenta su candidatura para pelear por un hueco en Segunda RFEF.

En el caso del CD Pozoblanco, el objetivo pasa por mejorar lo hecho en la última campaña, donde el equipo quedó séptimo con 52 puntos, a las puertas de entrar en la fase de promoción. Los de Los Pedroches se quedaron con la miel en los labios, y este curso han reforzado su plantilla para intentar dar ese paso adelante que les permita luchar por volver a situar al club un paso más cerca de la élite. Este domingo visita en el Guadalquivir al Coria (12.00 horas).

Acción del encuentro entre el Atlético Onubense y el Córdoba CF B. / CCF B

El filial blanquiverde, por su lado, encara el campeonato con la vista algo más puesta en mantenerse y crecer. La pasada temporada finalizó en el puesto undécimo, con 45 puntos, sin aspirar a nada más que a la permanencia. Este año, la ambición pasa por acercarse a la zona noble y demostrar que el talento joven de la cantera también puede tener protagonismo en una categoría exigente, en la que el bloque de Gaspar Gálvez suma dos años de cierta incertidumbre. En la segunda jornada de Liga le tocará jugar en la Ciudad Deportiva recibiendo a partir de las 12.00 a la Balompédica Linense.

Una Liga con rivales de peso

El Grupo 10 de Tercera RFEF es, un año más, un campo de minas. La igualdad y la competitividad marcan el día a día de una categoría en la que todos sueñan con dar el salto a Segunda RFEF. Rivales como Utrera, Tomares, Bollullos o Atlético Central ya demostraron el curso pasado que tienen nivel para pelear por el ascenso.

A ellos se suman los dos grandes favoritos de este año: Cádiz B y Linense, descendidos de Segunda RFEF y con la obligación de luchar por regresar cuanto antes. Además, recién ascendidos como Chiclana, Castilleja y Dos Hermanas tratarán de dar guerra.

Celebración de uno de los tantos del CD Pozoblanco ante el Ceuta B. / CD Pozoblanco

