Detenidos seis radicales del Sevilla FC por una brutal agresión en Gandia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a seis personas pertenecientes a un grupo radical violento por propinar agresiones muy graves a tres aficionados de un equipo de fútbol rival. Se les imputa por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delito de odio.

Los hechos se produjeron el pasado 9 de agosto en Gandia, donde agresores y víctimas se encontraban pasando unos días de vacaciones.

El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de forma amistosa. Tras conocer los agresores la afinidad de las víctimas por un equipo de fútbol rival, se ganaron su confianza mediante el engaño para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación donde tenían previsto continuar con su momento de ocio. Una vez allí, un grupo de seis miembros del grupo radical “Biris Norte” comenzó a cantar consignas a favor de su equipo de fútbol, reconociendo expresamente que eran miembros del citado grupo ultra.

En dicho ataque, los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y acometimientos con botellas de cristal fracturadas. Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas resultó herida de graverdad en la cabeza, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave.

